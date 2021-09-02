吴雨伦

原标题：广州发行首单乡村振兴专项公司债

近日，广州开发区投资集团有限公司成功发行广州市首单乡村振兴专项公司债，此项债券发行规模2亿元，信用评级AA＋。据悉，该项债券由九江银行广州分行参与投资，为广州市乡村振兴事业提供了良好的示范。

据了解，该项债券所募集资金将用于广州市黄埔区麦村乡村振兴，通过改变传统农业耕作模式、培育农业新生态，打造麦村科技农业产业园，加快推进农业现代化。目前，麦村乡村振兴项目已完成约300亩农田平整、起隆、铺设滴水带，并已完成200亩玉米的种植工作及火车餐厅等公共设施配套建设，同步启动无土栽培精品科技农业产业园，持续改善人居环境，促进村集体增收，加快实现农业强、农村美、农民富。

广州市首单乡村振兴专项公司债的成功发行，正有序引导金融机构资金投入到农业农村，为广州市乡村振兴战略拓宽融资渠道提供了新范本。作为该项债券的投资方，九江银行广州分行通过资金支持，有效盘活了麦村农业发展资源，进一步促进广州市乡村振兴建设，是其以高质量党建引领高质量发展的真实写照，更是落实乡村振兴战略，积极服务“三农”发展的创新探索。

随着乡村振兴战略的不断深入实施，金融机构“活水”支持的作用显得尤为重要。九江银行广州分行相关负责人表示，未来将继续坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”理念，实现党建和业务深度融合发展，为支持广州经济和民生建设提供全方位综合金融服务。

(责编：赵超、陈键)