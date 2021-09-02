原标题：政府数字化转型,云网建设是基础

“十四五”时期是“建设壮美广西、共圆复兴梦想”的关键时期,数字广西建设被赋予新内涵,“深入实施大数据战略,推动数字经济与实体经济深度融合,加强数据资源整合共享,完善数字政府支撑体系,强化数字监管效能,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平”成为政府数字化转型的关键。

政府数字化转型,政务数据化是核心

广西积极运用5G、大数据、人工智能、IPv6+等先进技术推进政府治理创新,加快推行政务数据化,为政务智慧化、政府智能化打下坚实基础,提升政府对企业民众服务质量、对营商环境和各类风险把握,从而提升政府决策效能。

2018年数字广西建设全面启动,当前成效明显。广西数字政务一体化平台网上办理率达75%,99.75%的依申请与公共服务政务服务事项实现“最多跑一次”,70.99%的依申请与公共服务事项实现“一次不用跑”。《中国数字经济发展指数2020》报告显示,广西政务数据治理从全国第28名跃升至全国第9名。从2021上半年全国开放数林标杆省域的指数可以看到,广西从第10名提升至第5名,成为“中国开放数林标杆省域”之一。

政府数字化转型,顶层设计是关键

前期信息化建设过程中,由于缺乏顶层设计和整体规划,各部门基础设施重复建设,造成信息孤岛,数据共享困难。广西在数字政府建设实践中探索出“一云承载、一网通达、一池共享、一事通办、一体安全”五个一数字政府治理架构,围绕政务数据资源管理与应用改革,推进政务数据“聚通用”工作。

“一云承载”即初步建成一朵物理分散、逻辑集中、“1+N+14”架构的壮美广西·政务云,云资源统一集中;

“一网通达”即广西电子政务外网实现国家、自治区、市、县、乡、村六级全覆盖,解决各政府部门专网林立数据共享难、网络重复建设和财政资金利用率低等问题;

“一池共享”即建成了自治区数据共享交换平台和自治区公共数据开放平台,政务服务业务办理系统对接完成率95.8%,实现数据共享与开放;

“一事通办”即搭建广西数字政务一体化平台,实现“自治区、市、县、乡、村”五级贯通,政务服务事项与全国一体化平台打通率95.07%。

“一体安全”即探索构建一个中心(基于AI的安全大脑管控中心)、三层防护(云网边端纵深防护,零信任无边界访问控制,以数据安全为核心的安全防护)的全新一体安全技术防护体系。

“五个一”布局为各政府部门之间数据共享和业务协同打下良好的基础。

政府数字化转型,云网建设是基础

数字广西建设不断深入,对政务基础设施的安全性、稳定性、可拓展性提出更高要求。通过创新基础设施升级改造,支撑庞大的政务数据体系,不断破除“数据壁垒”、打破“信息孤岛”。

广西“十四五”规划和2035年远景目标纲要为政务云网基础设施建设指明方向,提出要“稳步提升云网支撑能力,优化完善‘多云共治’体系,推动政务应用全面上云,自治区、市、县、乡、村五级政务部门实现政务外网全接入。”

在探索云网建设的道路上,广西壮族自治区信息中心在2020年底联合华为成立“数字广西智慧基础设施IPv6+联合创新实验室”,并于智慧政务峰会2021上联合发布“政务云网解决方案”。遵从电子政务外网向IPv6演进的路线,通过云网安一体服务打造泛在安全,基于“IPv6+智慧政务外网、智能无损政务云网络”联合创新成果,构建新时期下的云网新能力,不断形成新成果以指导电子政务外网创新实践。

广西壮族自治区电子政务外网基于五个一的建设理念,采用IPv6+技术构建新一代电子政务外网。具体方案如下:

在现有的广西电子政务外网基础上,新建图像网平面,图像网平面主要承载视频业务,现有数据网平面主要承载政务服务等业务,两个网络平面互为备份。采用SRv6技术,实现专线带宽资源化管理,按照业务质量要求,选择最优网络路径,同时实现专线负载均衡,充分利用带宽资源。

对于重保视频会议、重要视频调阅等业务,采用网络切片技术,提供独立的带宽资源,保障业务质量。

通过SDN控制器,实现网络和业务的可视化运维。通过iFIT随流检测技术,实现业务质量的实时检测和快速定界,结合故障聚类、AI人工智能等技术,实现根因自动分析,故障快速定位和恢复。

基于政务云网解决方案建设全区一张电子政务外网,解决各政府部门专网林立数据共享难、网络重复建设和财政资金利用率低等问题,实现专网迁移打通率99.9%,电子政务外网横向接入率60%,支持全区99.9%的政务系统迁移上云,故障预测准确率达90%。

今年是“十四五”开局之年,新的历史时期,电子政务外网建设工作将面临新的机遇和挑战。我们将以十四五规划建设为指导,着力提升网络承载能力、业务服务能力和安全保障能力,强化上下联动,加强密切协作,全力推进政务外网网络和云计算中心等基础设施建设应用工作,充分发挥政务基础设施在数字广西建设中综合支撑作用,为广西政府数字化建设打下坚实的基础。

（作者：广西壮族自治区大数据发展局党组成员,自治区信息中心党委书记、主任周飞）

(责编：赵超、陈键)