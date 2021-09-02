原标题：推动创新企业发展 打造独角兽加速新范式

近年来，我国大力扶持创新企业发展，而新技术、新产业、新业态、新模式的四新企业爆发式增长，一大批独角兽企业也随之诞生。

为突出企业在科技创新中的主体作用，鼓励企业加大研发投入，各地也不断出台相关政策和措施，不断提升科技创新能力和高新技术产业核心竞争力。

日前，北京蓝调庄园文化发展有限公司与天九共享集团在京正式签约合作，将联手打造“金盏·蓝调天九独角兽生态产业园”，为独角兽和准独角兽企业构建可提供一站式加速服务的综合性产业生态系统。

据了解，蓝调庄园创建于2008年，是一家以农业生产为基础、休闲体验为特色的特色喜庆文化创意产业园，在两区建设和科技化、国际化的整体区域发展趋势带动下，正积极谋划从传统产业向新兴产业转型升级。

天九共享集团成立于1991年，是一个基于百万企业家大数据的企业赋能平台，以大共享的模式，帮助创新企业快速成长。通过促进传统企业与创新企业抱团发展，盘活存量，发展增量，促进创新企业快速发展，既支持创新创业，又促进转型升级。

金盏·蓝调天九独角兽生态产业园不仅将有天九共享注入项目资源，并为创新企业提供全方位的加速赋能服务，还将有政府提供招商政策支持，对产业园进行硬件升级，从而构建独角兽企业成长所需的优良生态系统，并最终打造成为上市公司、拟上市公司的总部基地。

此次强强联手，将实现蓝调庄园和天九共享的双赢，对于蓝调庄园而言，将利用天九共享的创新项目和专业服务充分盘活传统资源；天九共享也将通过蓝调庄园的现有资源优势完善其产业资源，拓展其创新企业加速业务版图。双方都对金盏·蓝调天九独角兽生态产业园寄予厚望，希望助力更多植根于北京的独角兽企业迅速发展壮大，为建设智慧北京、数字化北京贡献自己的一份力量。

金盏乡是本次合作的独角兽生态产业园的承载者，乡党委书记陈杰表达了对蓝调庄园与天九共享合作的期望：“我们看好天九共享的大共享商业模式，以及平台内丰富的商业资源。本次合作项目是金盏乡产业提升的引领项目，对拉动区域经济发展、提升经济创新质量具有重大意义，可谓是未来可期。相信随着双方的进一步合作，金盏乡经济发展的势能将进一步被激活。未来，金盏乡还将以‘金盏·蓝调天九独角兽生态产业园’为起点，以创新产业为经济增长点，围绕新经济与自贸区，打造有影响、有品牌、有引领意义的产业园。”

资源与模式是创新企业发展的两大“驱动力”，作为本次项目的联合构建者，天九共享集团不仅拥有着超百万企业家和众多优质创新企业资源，更在商业模式和产业发展上坚持创新，打造了独树一帜的“大共享”商业模式，并以此为全球企业赋能。天九共享集团全球CEO戈峻深切表达了对此次合作的未来愿景：“我们将不负众望、不辱使命，将金盏·蓝调天九独角兽生态产业园打造成为独角兽和准独角兽企业需要的一站式加速服务综合性产业生态城，为建设北京市国际科技创新中心、构建高精尖经济结构加油助力。”

(责编：赵超、陈键)