江耘

原标题：以算法对算法 “浙江外卖在线”为互联网监管蹚路

一个“监管App”，可贯通平台、商家、厨房、配送、骑手和办案管理等多个场景，实现对外卖餐饮的全链条闭环管理。8月29日在浙江省数字化改革重大应用成果新闻发布会上被重点介绍后，“浙江外卖在线”随即引发热议。

早在7月6日，浙江省网络餐饮治理“一件事”集成改革推进会上，“浙江外卖在线”便正式上线。近两个月来，“浙江外卖在线”通过开放直播，促使商家“后厨阳光化”；以算法遏制算法霸权、推出外卖配送“合理时间”；引导5.5万家商家遵守“限塑令”、承诺所有包装均用可降解塑料……

放眼全国，民众对外卖行业的“监管App”呼声已久。

不难理解，外卖餐饮虽然能为消费者提供诸多便利，但并非毫无代价。近年来，外卖行业快速发展，由此衍生的塑料污染、算法霸权、骑手违章、食品安全、售后纠纷等问题层出不穷，无疑需要社会各界共同承担。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）日前发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网上外卖用户规模达4.69亿，较2020年12月增长4976万。

“浙江作为互联网大省以及平台经济大省，对外卖行业乱象的体会以及监管要点，具有更敏锐的观察力。”浙江省信息化发展研究院院长陈畴镛表示，借助数字化手段来加强平台经济监管，将推进网络餐饮行业更加健康规范发展。

据了解，“浙江外卖在线”通过改革突破、制度重塑，推进了外卖平台协同治理、“后厨阳光化”、网络餐饮全链条管理、配送管理、消费安全、骑手交通安全管控、骑手权益保障等7个方面体制机制创新。

目前，浙江省已有超35万人在两大外卖平台注册成骑手，要保障骑手权益，同时引导文明骑行，浙江省市场监管局会同人社、公安等部门，专门在“浙江外卖在线”开发了针对骑手的应用场景，包括人事管理、权益保障、时间管理等内容。

“通过对骑手违章原因的解析，‘浙江外卖在线’设有‘合理时间’。骑手在这一时间段内完成配送任务，平台不得克扣其绩效、消费者也不能任意给予差评。”浙江省市场监管局党委书记、局长章根明介绍，“合理时间”基于平台算法得出，为骑手计算在途骑行时间与步行送餐时间，再综合考虑交通拥堵情况和天气情况后自动生成。

“时下，互联网平台对人们的出行、饮食、消费方式影响很大，特别是对年轻人而言。从具体的应用场景切入，通过数字化手段，对平台起到约束作用的做法，值得积极探索。” 陈畴镛认为，“浙江外卖在线” 整合市场监管、公安、人力社保、卫生健康等多个部门的职能，推动政府侧、社会侧、企业侧和个人侧的高效协同，共同维护人民利益，起到良好的示范作用。

(责编：赵超、陈键)