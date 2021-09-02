原标题：从2021智博会看编辑技术同数字经济发展深度融合

8月25日，中国—上海合作组织数字经济产业论坛圆满结束，2021中国国际智能产业博览会在礼嘉智慧公园智慧馆落下帷幕。本届智博会主题为“智能化：为经济赋能，为生活添彩”，以“线上线下结合，线上为主”原则举办，智汇八方、博采众长，为各类企业和各界友人提供了全新的数字体验。

近年来，我国数字经济飞速发展，数字经济已成为国民经济中增速最快、最具活力的新经济形态，也代表着未来的产业发展方向，能够有效提升经济韧性和抗风险能力

未来将是我国数字经济大发展的时期，也是数字赋能更多领域、重塑传统产业的时期，人工智能领域也必将成为重中之重发展方向，而作为人工智能领域的基础发展基石文本编辑器起到了不可或缺的作用。

近日，由国内企业上海弗摩电子科技有限公司自主开发的超级文本编辑器PNEdit正式上线，主要应用于类似Visual Identity应用系统的文本编辑软件，有别于国外传统编辑软件，在PNEdit的形态下文本编辑不再是单一的界面,而是可自由组合任意排列的内容聚合体。在PNEdit中可以支持同时对多个文件进行文本编辑，在编辑窗口中打开的文本内容其颜色、语法、字体和高亮等属性都可以根据不同需求做相应的设置，开发工程师可以在PNEdit工具打开之后在界面中的菜单或按钮打开对应的设置窗口做设置，也可以将需要设置的参数记录在设置文件中，如此，可以大大加快智能软件的代码编辑。视觉系统和编辑器的结合，带来的是可视化界面驱动和组件化的功能开发方式，有效提高开发工程师的工作效率。上海弗摩科技用技术和产品诠释国内企业自主设计研发的新势态，打破了国外技术垄断，助力国内人工智能领域编程方面的快速发展。

创新是引领发展的第一动力。今年上半年，先进显示、5G、人工智能等领域的技术创新不断涌现，一系列高新技术研究取得突破。而这背后离不开的是人工智能编辑软件，从传统的GNU Emacs、vim、XEmacs……到如今的Notepad2、PNEdit，智能编辑器经历了几十年的发展，渐渐日趋成熟，已成为推动人工智能行业发展的重要基石。

超级文本编辑技术“落地生根”，不断形成行业应用，助力新业态、新模式。此外，基于人工智能的文本编辑和端云协同算力部署将逐步加快，进一步推进经济社会数字化转型。

数字经济既是创新发展的时代潮流，也是历史前进的大势所趋。我们坚信，在国内各大高新技术企业的深入合作和共同推动下，我国数字经济特别是人工智能方面的发展一定能打开更广阔空间，数字经济发展的红利将成为全球人类的福利。

据了解，本次智博会上，来自29个国家和地区的嘉宾参加大会，31个国家和地区的611家企业参展。国际组织负责人、国际知名专家学者、全球行业领军企业负责人出席开幕式和专业论坛，深入探讨全球数字经济前沿理论，积极分享智能产业技术最新成果，共同把脉数字经济发展趋势和机遇。大会突出工业互联网主题、贯穿“会展赛论”全环节，举行成果发布和推介活动100多场，50多种新技术新成果首次公开发布，市内签约项目92个、总投资2524亿元，上海合作组织国家和四川、贵州等兄弟省市也有多个项目签约。礼嘉智慧公园集中打造“智慧生活的一天”，60个体验场景、130个体验项目，让人们更真切地感受智能时代、分享智慧生活。

(责编：赵超、陈键)