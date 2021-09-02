原标题：首届高校数字保险大赛收官 百支队伍角逐桂冠

8月26日，来自全国各大高校并经过层层选拔的保险业“探险家“们齐聚深圳前海金融中心，打响首届全国高校数字保险创新大赛巅峰决战。

20分钟展示,10分钟评委问答,经过激烈角逐,中国人民大学“各险神通队”征服全场评委,从14支决赛队伍中脱颖而出获得最佳方案奖,斩获25万大奖并获得慧择校园招聘Offer。上海财经大学“乌鸦坐飞机”团队,厦门大学“Juicy也是MZ”团队,大连理工大学、西南财经大学等组成的“花Young”团队分别拿下最佳产品设计奖,最佳运营创意奖,以及最佳营销创意奖,各获得5万元奖金和慧择校园招聘offer。

全国高校数字保险创新大赛由慧择主办,北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心、武汉大学宁波国家保险发展研究院、南开大学金融学院、西南财经大学保险学院等十所重点院校金融类学院联合担任学术指导。

7月官宣以来,大赛在高校引起热烈讨论和广泛关注。官网浏览超10万次,赛事信息获得全国重点高校30000余名学生关注,共收到百余支队伍报名。经过层层挑战,最终14支队伍进入决赛,他们分别来自清华大学、北京大学、中国人民大学、上海财经大学、厦门大学、西南财经大学等重点高校。

当代青年已成为保险业一支新兴、庞大又独特的消费者队伍,如何为年轻人打造最想要、最需要的保险产品?

00后逐渐成长为社会新生力量,保险行业如何为他们打造符合需求的产品,传递保障理念?

如何打造保险IP人设,用受欢迎的方式传递保险内容?

“慧择探险家”们带来了他们的方案。

慧择董事长兼CEO马存军、深圳大学社会稳定风险评估研究中心主任、经济学院风险管理与保险系主任、深圳保险学会常务副会长谢圣远教授,深圳市金融人才协会理事、北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心主任雎岚教授等8名来自保险行业专家、精算师担任决赛现场评委。

14支队伍从产品设计、运营创意及营销创意三个方向展开最后角逐。中国人民大学“各险神通队”准确定位新一代“保妈”群体,深刻分析并洞察多胎、高龄产妇、生育风险等用户需求,横向对比多款市场产品后提出多项增值服务创新建议,产品定价假设精细,销售渠道及方案考虑周全,准确识别产品销售运营风险且给出合理的风险防控手段及定价偏差迭代方案,专业、创新的方案征服在场评委,获得全场冠军。

上海财经大学“乌鸦坐飞机队”在答辩环节引起强势围观,收获高度评价。因其设计的产品具备精算能力、定价精准、方案亮点够吸睛且有逻辑,一举拿下全场最佳产品设计奖。

厦门大学“Juicy也是MZ”团队深度挖掘小红书用户属性,细致规划分阶段式营销策略,获得最佳运营创意奖。

大连理工大学、西南财经大学等跨校组队“花Young”团队方案打通线上线下渠道矩阵,凭借清晰的阶段事件营销策略拿下最佳营销创意奖。

组建近300人研发队伍,慧择持续加码数字保险人才储备

2018年,慧择成都数据科技中心成立,运用大数据、人工智能、云计算等手段,打造“保险云”,为慧择在全国业务拓展提供技术支持。研发团队持续壮大,目前科研人员占比已达六分之一。数据科技中心已建立两大公司级智能基建平台——北斗数据引擎+魔方算法平台引擎,在此基础上实现自助数据服务,助力慧择全业务数字化科学决策,降本增效。业务层面,推出“AI计划书“和”知识图谱”,帮助提升顾问服务效率及服务质量。

慧择多年来持续加大数字科研投入,公开财报数据显示:2019年研发费用3383万,同比增长36%,2020年研发费用4913.5万,同比增长45.3%,科研投入持续加码。

近年来,保险科技快速发展,然而面临着专业人才供给短缺问题。为进一步挖掘优秀人才，除了传统社招,慧择在高校人才的引进上也非常重视,2021年校园招聘引进80多名来自全国各重点高校的应届毕业生,而此次高校数字保险创新大赛,更是将数字保险对人才的争夺进一步前置。

慧择董事长兼CEO马存军表示，人才是企业创新及转型发展的关键,慧择将持续深化“保险+科技”、“保险+生态”战略,高度重视人才培养与引进,尤其是对新生代人才。慧择在本次比赛中挖掘到优秀的高校人才,希望未来他们能继续在数字保险领域发挥更大价值。

(责编：赵超、陈键)