本报记者 罗珊珊 齐志明 潘俊强

2021年中国国际服务贸易交易会9月2日在北京开幕。图为服贸会综合展区国家会议中心外景。

本报记者 伊 霄摄

邀八方来客，赴服贸盛会。

9月2日晚，北京国家会议中心灯光璀璨、宾客满堂，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会在此拉开帷幕。习近平主席指出，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。

展商云集，服务贸易数字化进程进一步加快

153个国家和地区的1.2万余家企业注册线上线下参展参会，国际化率、世界500强占比均超上届水平，行走服贸会，热闹与科技感扑面而来。

走进首次设立的数字服务专区，未来生活图景徐徐展开——

春赏繁花冬有雪，在故宫博物院主办、腾讯协办的“文化传承·数字共享”数字故宫体验专区，通过微信即可一日看尽四季故宫，“畅游多宝阁”小程序更将600件故宫文物收入囊中。高通搭设的骁龙高清影厅为观众带来一场视听盛宴，近距离感受5G创新应用魅力。高德地图带来的“出门好生活开放服务平台”，聚合吃住行等多种出门服务，打造数字生活新基建。服贸会期间，高德地图还将与北京市政路桥建材集团共同签订北京市绿色出行碳普惠首笔碳交易意向书……

戴上VR眼镜，骑上美团单车，现场体验北京商圈之美。在美团展区，无人车、无人机以及无人零售门店探索数字生活解决方案。疫情防控期间，数字技术广泛应用，越来越多的服务贸易由线下转到线上，服务贸易数字化进程进一步加快。美团副总裁陈荣凯表示，美团积极运用技术手段，不断促进数字化生活服务新业态发展。

数字贸易蓬勃兴起，安全问题不容忽视。在深度伪造检测平台DeepReal的“火眼金睛”下，AI换脸技术制作的视频瞬间被识破。北京瑞莱智慧科技有限公司首席执行官田天表示，该平台可用于检测图像物证真实性、检测网络内容合规性安全性等多场景，平衡数字创新与安全问题。

独特的工业遗存景观与现代展会碰撞融合，八大专题展各有特色，新晋“双会场”之一的首钢园蓄势待发。

在体育服务展区，融创文旅集团以细沙模拟雪地质感，为观众奉上一场奇妙冰雪之旅。“北京冬奥会临近，我们希望不断提升产品供给质量，助力实现‘带动三亿人参与冰雪运动’目标。”融创中国执行总裁兼融创文旅集团总裁路鹏表示。

在文旅服务展区，贝壳找房带来虚拟现实和人工智能在居住领域应用的新方案。公司董事长兼首席执行官彭永东认为，数字化转型将为消费者带来更便捷的生活、更美好的居住体验。

线下展览热闹开场，“云上服贸会”同样精彩。作为本届服贸会数字平台官方技术服务商，京东云全面夯实和升级“云上服贸会”技术底座，围绕展览、会议、洽谈、贸易、数字化服务五大块，设置了线上展台、云会议、会议直播等25项功能，为中外展客商搭建“云上交流通道”。

开拓商机，推动服务贸易加快复苏增长

交流洽谈、开拓商机，服贸会已成为推动服务贸易加快复苏增长的重要抓手。

“服贸会是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，期待在这个大舞台上，碰撞出更多新型数字服务模式和方案。”得物APP创始人兼首席执行官杨冰说。今年首次参加服贸会的得物APP期待满满。

现场签约85亿元境外工程大单，在去年的服贸会上，中建二局满载而归。“通过服贸会，我们不断拓展全球业务范围。”中建二局副总工程师、技术中心主任胡立新介绍，今年中建二局带来智慧建造、绿色低碳、工业化建造、文旅天下和“一带一路”等五大业务板块，全面展示新技术、新装备。

实物模型、多媒体交互，在中国服务贸易发展成就展展区里，中国抗疫系统性解决方案等场景生动还原，立体再现我国先进服务贸易数字解决方案。北京城建设计发展集团新文创策略研究中心主任程璐介绍，展区运用多种数字化方法，全面展示了我国服务贸易在“十三五”时期取得的成就，展望了“十四五”时期服务贸易的广阔前景。

“十三五”时期，我国服务贸易发展成就令人瞩目，服务进出口累计达3.6万亿美元，全球服务贸易第二大国地位进一步巩固。对外经贸大学北京对外开放研究院教授周念利表示，当前我国服务贸易恢复增长态势强劲，今年上半年，我国服务进出口达2.37万亿元人民币，基本恢复到2019年同期水平。

2020年服贸会后，北京加快打造国家服务业扩大开放综合示范区，设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。

锚定“两区”建设新航标，北京奋楫扬帆，砥砺前行。北京市副市长杨晋柏介绍，截至目前，“两区”方案251项任务清单中，已落地任务202项，实施率达80.5%，累计落地全国首创性、首批性政策创新成果17项。

高含金量政策生效实施，企业获得感不断增强。“北京‘两区’建设政策密集出台，不仅帮助企业解决了资金问题，优化了营商环境，更提振了企业持续投入研发的信心。”北京优炫软件股份有限公司董事长梁继良说。

机遇共享，为世界经济注入新活力

出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单，正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》，在原有加入世贸组织承诺开放100个服务部门的基础上，新增承诺了22个服务部门……开放中国正以务实行动创造发展新机遇。

服贸会聚焦服务业和服务贸易，凝聚各方促进服务贸易开放发展的共识，有利于激发全球服务贸易增长新动能，为世界经济注入新活力。北京第二外国语学院经济学院副院长罗立彬表示，要加快促进国内服务业发展升级，利用服务业全球分工细化带动国内产业发展，挖掘经济增长潜力。

作为本届服贸会的主宾国，爱尔兰精心布展，还将通过民族特色舞蹈表演和播放电影展现爱尔兰独特魅力。“中国已成为爱尔兰第五大贸易伙伴和亚洲最大贸易伙伴。希望通过服贸会这一重大展会平台，不断深化中爱经贸合作。”展区讲解员林智介绍，2020年爱尔兰对华服务贸易总额达202.7亿美元，同比增长28.4%。

作为跨国医药企业，拜耳聚焦糖尿病、心血管疾病以及肿瘤三大治疗领域，带来覆盖预防、缓解及治疗的整体医疗解决方案。“作为中国对外开放的重要窗口，服贸会为跨国企业在华发展提供了新机遇。”拜耳相关负责人说。

引进来也走出去。在联想集团董事长兼首席执行官杨元庆看来，服贸会是中国企业向全球展示自己的重要舞台，“希望借助服贸会，让更多人认识了解联想，携手共创智能化发展的美好明天，为中国加快构建新发展格局增添新动能。”

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)