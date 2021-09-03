崔爽

原标题：5G技术成教育新基建“加速器”

在线教育让学习突破了时间和空间局限，便携计算机、平板电脑带来无纸化的便捷，技术进步总会给教育的发展带来推动，5G技术同样如此。“5G智慧教育有助于教育公平的促进，5G与多种智能技术的结合将直接助力教学质量的提升，有效促使教学方式实现教与学的深度融合，并以高质量的视频传输让学习者身临其境。5G还可以助力大数据中心、云平台提供高效迅捷的数据传输和处理，实现对学习行为的智能分析和可视化管理，实现师生良好互动。”9月1日，世界5G大会“5G与智慧教育”论坛上，中国工程院院士、北京航空航天大学教授、教育部原副部长赵沁平畅谈了他对5G智慧教育的期待。

据中国工程院院士、北京邮电大学教授张平介绍，智慧教育可以理解为在教育领域全面深入应用现代化的信息技术来促进教育的网络化、数字化和智能化，其基本特征是开放共享交互协作和泛在，以教育信息化促进教育现代化，用信息技术5G改变我们传统的模式。

“5G发展迅猛，中国成为主要的市场，从网络、终端到用户，每年的发展都可圈可点。”张平表示，5G在教育行业延伸到在线教育、职业教育、课外教育和学校教育，助力教育的可触达、专业化、公平化和智能化。

教育公平是大家不约而同谈及的问题。“疫情期间有数据显示，超过三分之一的人在疫情期间第一次通过屏幕参与线上学习。”京东方科技集团执行副总裁、京东方艺云董事长姚项军表示，“未来教育的信息化方面，以屏幕为载体的教育方式一定会成为非常重要的趋势”。

而5G和4K、8K的结合让屏幕更有表现力、互动性，智能化水平更高，姚项军表示，这会带来几个变化：沉浸式、交互式教育走进课堂，更多的技术驱动可以带来教育资源的互联互通，更有效地促进区域的教育公平发展。

张平谈道，随着信息技术的推广应用，学校教育可以开设课堂多媒体、课堂直播、双师教堂等，北京名校老师可以远程给偏远地区孩子上课，在教育资源的公平、均衡方面发挥技术的优势。“期待5G结合云计算、大数据、人工智能等信息技术，在提升教学质量、推进数智教育、促进教育均衡发展方面大有所为。”赵沁平说。

除了5G等信息技术给教育行业本身带来的想象空间，数字化本身的人才培养和产教融合也备受关注。中兴通讯副总裁胡雪梅表示，随着国家新基建的布局建设，以及产业数字化和数字产业化的推进，未来会需要越来越多的5G+数字化的人才，这是产业发展和人才培养共同的需求。

京东物流集团教育业务负责人范广辉以自身业务为例，他表示，京东是中国民营企业拥有员工数量最多的一家企业，但其本身供应链平台领域的人才、物流平台的运营人员、仓网规划的人员等都极为缺乏。他强调，未来的专业肯定是跨界的，技术的融合是多样的，需要培养宽专多能、具备专业能力综合素养和跨界能力的人才。为此，政府、行业、企业和学校应该协同起来，培养数字化人才，在建设数字中国的过程中，建设数字人才强国。

(责编：赵超、陈键)