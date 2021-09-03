付丽丽

原标题：太阳到底长啥样 ？ “黎明星”拍的高清照来了

风云三号E星太阳极紫外图像。

国家卫星气象中心供图

太阳到底长啥样？这也许是很多人从小就好奇的问题。9月2日，“黎明星”风云三号E星为它拍的高清照正式对外发布。这也是首批高精度、多波段太阳图像，展现了太阳大气不同层次、不同位置的物理状态，人们可以据此更好地监测和预报太阳的活动水平。

太阳是地球天气气候和空间环境变化的驱动源，外部结构分三层，从里向外依次是光球层、色球层和日冕层。人们肉眼看到的是光球层，在这一层大家比较熟知的现象有太阳黑子；而最直接影响地球环境的是日冕层，业务和科学的观测需求最为旺盛。

国家卫星气象中心副主任张鹏介绍，本次发布的“黎明星看太阳”，主要就是针对日冕层的观测图像，来自两台仪器，包括：太阳X射线极紫外成像仪观测的极紫外图像及多天动画、X射线图像，太阳辐照度光谱仪观测的紫外——短波红外波段的精细光谱辐射强度。

“太阳X射线极紫外成像仪是我国第一台空间太阳望远镜，也是国际上首台具有X射线和极紫外两个波段的太阳成像仪。”张鹏说，观测数据用于监测太阳日冕活动，捕捉太阳风暴爆发过程，预报地球空间电磁场和带电粒子变化，预警太阳活动对航天航空、通讯导航、电网和石油管道等基础设施的影响。

太阳辐照度光谱仪是我国第一台空间对日全能谱高光谱观测仪器，监测太阳入射地球的能量微小变化，包含丰富的太阳光谱精细结构，对精密监测地球气候系统能量变化具有重要意义。

也许有人会问，不是说气象卫星吗，为何要关注太阳？对此，张鹏解释，太阳是太阳系唯一的恒星，它不仅影响地球的天气和气候，也是所有空间天气现象的“始作俑者”。来自太阳的耀斑和日冕物质抛射等爆发现象，会影响地球的磁场和电离层，可能会干扰人造卫星、影响导航定位精度、导致无线电通信中断、甚至可能引起电网故障而导致大范围停电。此外，在载人航天器飞行、运行，以及航天员出舱等活动中，空间天气都会对其安全产生影响。

“因此，我们需要时刻关注太阳活动，捕捉太阳爆发过程，为更准确的空间天气预报提供重要科学数据。”张鹏强调。

而且从地球上“看”太阳，只能看到太阳可见光，直接影响地球空间环境的X射线和极紫外波段的光会被地球大气吸收，而无法在地面上观测到。但卫星不受日照时间、天气条件和大气干扰限制，能够全天时、全天候、全谱段地监测太阳的“一举一动”。

在张鹏看来，风云三号E星是为全球数值天气预报观测加开的一趟“早班车”，开展空间天气监测是其主要任务之一，它装载了太阳X射线和极紫外成像仪、太阳辐照度光谱仪等6台可以用于空间天气业务的仪器。

目前我国主要利用国外卫星资料监测太阳风暴，预报预警太阳爆发现象等，为相关用户提供空间天气保障服务。风云三号E星X射线和极紫外成像仪投入业务运行后，可以为当前业务提供自主可控的观测数据，摆脱对国外资料的依赖。此外，观测资料还可为我国空间天气数值预报模式提供研发和检验的数据支撑。

(责编：赵超、陈键)