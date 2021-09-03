符晓波

原标题：共享科技发展红利，一个都不能少！

9月1日，铁路12306网站完善了适老化及无障碍功能，正式上线运行，具备适老化无障碍功能的12306手机App也将在本月上旬面世，此举为广大老年人及障碍人士购买火车票提供了切实便利，受到社会公众的广泛赞誉。

伴随科学技术的发展，数字化服务广泛运用于人们的衣食住行，带来极大的生活便利。但与此同时，由于不会使用智能手机、操作页面复杂、字体显示太小、验证码回复困难等客观原因，许多老年人及弱势群体无法享受到社会科技进步带来的红利，数字化服务反而成为他们生活的门槛。特别是新冠疫情发生以来，老年群体因无法出具健康码、行程码被拒之门外、出行受限的事例时有发生，使“数字鸿沟”这一社会问题受到越来越多人关注。

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口超过了2.6亿，这一庞大群体的基本诉求不容忽视。对数字平台进行适老化功能改造是社会应对人口老龄化的重要举措，也是对公众普遍关切和诉求的积极回应。

不可否认的是，在市场规则下，多数互联网开发平台更愿意将资源投入到主流年轻群体上，从而忽略了边缘用户的实际需求。近期，一些先行先试的适老版App上线后，竟率先收获了一批年轻粉丝，从侧面反映出喜欢功能简捷、操作简单界面的不只是老年人。老年人及弱势群体所面临的“数字鸿沟”，归根结底是平台服务设计环节上不够精细、操作流程上不够人性化。

让手机应用和服务平台更简单、更便利，在技术上完全可行，无非是让字体更大一点、让图标更形象一些、增设语音提示功能、少一些广告等，这些细节设计除了需要技术支持，更多需要的是研发者有“适老化”思维，从弱势群体角度出发去推进工作。

让所有人都共享“数字红利”是科学技术发展的本意，也是未来一个时期全社会要努力的方向。如果说，5G应用、人工智能等领域的辉煌成就让人们感受到了科技发展的“速度”，那么让任何人无障碍地享受数字化服务带来的便捷则是让更多人能体味到科技发展的“温度”。

(责编：赵超、陈键)