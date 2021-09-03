刘霞

原标题：数据传输大战向海底进发

从设计到施工，Marea用时不到两年，比典型的海缆项目快了近3倍。

图片来源：微软公司官网

谷歌（GOOGL）、脸书（FB）、微软（MSFT）和亚马逊（AMZN）海缆系统的市场占有率 图片来源：扎克斯投资研究所网站

海洋已经成为当今世界存储信息的广阔空间。美国扎克斯投资研究所指出，在当今这个由数据驱动的世界里，人们对超快通信和电力传输的需求与日俱增，全球带宽需求急剧上升，正在显著推动海底光缆（以下简称海缆）部署率的增长。

互联网真正的动脉

海缆传输速度快，更适合巨大的数据流量，已经成为互联网真正的动脉。正如谷歌公司全球网络副总裁比卡什·寇利所说：“互联网的基础设施不在云端，而在海底。”大型科技企业的数据之战也由天空深入到海底。谷歌最近计划建造一条名为Firmina的开放式海缆。该电缆将连接美国和南美，特别是巴西、乌拉圭和阿根廷。谷歌称，Firmina可以起到很好的优化作用，改善南美洲对谷歌服务的访问。

据西班牙《经济学家报》网站8月23日报道，海缆基础设施服务商Telxius巴西分公司经理拉斐尔·斯格罗特·马丁斯在一篇博客文章中表示：“很多人认为数据传输是通过卫星完成的，但其实我们消费的数据99%都通过海缆传输，它们才是互联网真正的动脉！”“海缆以快速的传输方式直接连通了各个大陆。卫星位于距离地面36000公里的高度，因此通信延迟更明显，需要更长时间。而一条海缆可能拥有2000到3000颗卫星的传输能力，更适合巨大的数据流量。”

海缆传输市场潜力巨大

专门从事电信市场研究的美国电信地理调研公司的数据显示，截至今年年初，全球在营海缆大约有426条，总长110多万公里。该公司预期，未来3年内业界将投资80亿美元铺设新海缆，“这是一次新的井喷”。

相关市场研究咨询公司的数据显示，2020年至2025年间，全球海缆系统市场预计复合年增长率为11.1%，到2025年市场总值将达到220亿美元。美国研究机构Grand View Research的报告则指出，2020年至2027年间，全球海缆市场的复合年增长率可能为7.1%。Coherent Market Insights公司称，预计到2027年，海缆市场将达到346亿美元，2020年至2027年的复合年增长率为9.1%。

鉴于海缆传输数据本身的优势，再加上巨大的市场潜力，包括谷歌和亚马逊等在内的科技巨头纷至沓来，向海底进发！

科技巨头蜂拥而至

电信地理调研公司在一份报告中指出：“现在亚马逊、谷歌、脸书和微软等内容提供商在海缆市场中扮演着更积极的角色。因为只有这些公司对数据中心流量有着惊人的巨大需求，它们正在推动海缆系统的新项目和路线调整。”

据英国科技媒体“技术雷达”（TechRadar）网站消息，仅谷歌一家就在全球投资了19条海缆。

谷歌的海缆通达欧洲。名为“杜南”（Dunant）的海缆则连接美国弗吉尼亚海滩和法国大西洋海岸的圣希莱尔德里兹。今年2月，谷歌宣布“杜南”海缆系统的部署和测试工作已经完成，随时可以投入使用。谷歌也在研究名为Equiano的海缆，旨在连接非洲和欧洲。

谷歌还与另一科技巨头脸书公司共同投资运营了不少海缆。

据“技术雷达”网站报道，今年3月，谷歌和脸书宣布建造两条连接新加坡和美国西海岸的跨太平洋海缆Echo和Bifrost，预计分别于2023年和2024年完成。上月底，谷歌宣布将联合意大利电信国际业务Sparkle，建设Blue和Raman两条海缆。Blue连接意大利、法国、希腊和以色列；Raman连接约旦、沙特、吉布提、阿曼和印度。这两条海缆预计2024年投入使用。

今年8月，两家公司再次宣布将参与新海缆系统的开发，以改善亚太地区的互联网连接。这个名为Apricot的基础设施项目将连接日本、新加坡、菲律宾和印度尼西亚等，帮助满足人们日益增长的宽带接入和5G无线连接需求。Apricot全长1.2万公里，预计于2024年完成。根据谷歌的计划，Apricot将是Echo和BiFrost的补充，建成后这些海缆总长达到3.7万公里。

谷歌和脸书还共同投资了一条连接美国、英国和斯堪的纳维亚国家的海缆Grace Hopper。去年5月，脸书宣布将在非洲铺设一条3.7万公里长的海缆，为其提供更好的互联网接入。脸书、法国Orange公司和英国沃达丰公司等企业也在合作搭建一条大型海缆。

其他巨头也不遑多让。扎克斯投资研究所称，亚马逊、微软等公司也在尽力加强其海缆网络的建设。例如，微软、脸书、Telxius共同投资了一条连接美国和西班牙的海缆Marea（西班牙语意为“潮流”）。Marea从美国东海岸弗吉尼亚州的海滩出发，在大约5200米的海底深处一路穿过大西洋，抵达西班牙毕尔巴鄂，全长超过6600公里。亚马逊则拥有一条连接美国与澳大利亚和新西兰的海缆。

(责编：赵超、陈键)