江 耘

原标题：数字化改革持续迭代升级 浙江创新资源配置有了“最强大脑”

为持续深化“最多跑一次”改革，杭州市临安区持续推进“家门口”政务服务网建设，图为该区清凉峰镇便民服务中心的党员志愿者（左）引导村民在自助机上办理业务。 新华社记者 徐昱摄

136.78亿元

截至目前，通过浙江科技创新数字化改革的“揭榜挂帅”场景应用，已有29个攻关成果产业化，300多项输出给产业行业部门、企业等创新主体和网上技术市场平台，带动社会投入136.78亿元。

继今年2月浙江省数字化改革大会以来，多项新应用上线运行，有力推动了整体智治、整体智服。8月24日，浙江全省数字化改革推进会在杭州召开。浙江省委书记袁家军表示，浙江要推动数字化改革持续迭代升级，形成更多“硬核”成果。

“我们通过‘科技大脑+未来实验室’架构，协同推进‘揭榜挂帅’、网上技术市场3.0等典型应用场景开发建设，旨在解决科技资源一体化配置效率不够高等问题。”作为浙江省的数字化改革重要“战场”之一的浙江省科技厅，其相关负责人介绍，以“科技大脑+未来实验室”为内核，浙江通过科技创新的流程再造和制度重塑，正加快形成“创新主体同频共振、创新资源协同联动、创新活动闭环高效”的科研新范式。

从分散到集中：“揭榜挂帅”实现全域贯通

今年，浙江省科技厅组织实施关键核心技术攻关任务。在将“研发完全自主的人工智能训练框架和一站式开发平台”攻关榜单以定向“交任务”方式挂帅之江实验室的过程中，之江实验室通过科技大脑智能分析，精准筛选出相关领域的项目、成果、人才等创新资源。

“通过运用‘揭榜挂帅’场景，我们协同创新效果非常明显。比如，合作团队寻找确认从60天缩短到5天，算法开发时间从30个月缩短到6个月，极大提高了科研组织效率。”之江实验室负责人说道。

今年3月，浙江率先以金华为试点，运用大数据、物联网等数字技术，搭建贯通全省的“揭榜挂帅”平台，企业只需手机“扫一扫”，就能“码上发榜”；全球人才手机“扫一扫”，就能“码上揭榜”。

浙江李子园食品股份有限公司负责人表示，“揭榜挂帅”平台打通了企业和高校院所的科技对接壁垒，拓宽了科研成果的对接面，节约了对接时间成本，为企业架起了实时、精准、常态化的对接服务桥梁。

“需求端与供给端信息精准匹配，跨行业、跨部门、跨领域的多跨创新资源充分融合，省市县、政府和社会投入形成一盘棋等成为‘揭榜挂帅’实施过程中重点关注的问题。”浙江省科技厅相关负责人介绍，通过数字化手段，实施制度重塑、流程再造，正是浙江科技创新数字化改革将“揭榜挂帅”列为典型场景的初衷。

早在2019年，浙江省科技厅为深化“最多跑一次”改革，推进政府数字化转型，在浙江省“数字政府”建设总体方案的基础上，研究制定了“科技大脑”建设方案并推进建设。

浙江省科技厅相关负责人介绍，“揭榜挂帅”场景以科技大脑为支撑，以“集聚创新资源、服务创新主体、开展研发攻关”为主线，坚持跨部门协同、省市县联动，面向省经信厅等产业行业部门及企业等创新主体征集战略需求、规划需求、市场需求，围绕三大科创高地、碳达峰碳中和、十大标志性产业链等重点领域凝练榜单任务，优化揭榜流程，针对攻关需求智能化实时匹配创新资源，在线输出成果给产业行业部门、企业等创新主体和网上技术市场，形成“征集三大需求—梳理四张清单—编制攻关榜单—开展评审立项—强化十联支撑—推进成果应用”的闭环管理，完善“常年受理、滚动发榜、即时立项”新型攻关机制，推动项目、平台、人才、资金等创新资源一体化高效配置。

截至目前，通过浙江科技创新数字化改革的“揭榜挂帅”场景应用，已有29个攻关成果产业化，300多项输出给产业行业部门、企业等创新主体和网上技术市场平台，带动社会投入136.78亿元，已累计发布3025项企业技术难题榜单，吸引199家高校院所的459个团队前来“揭榜”，攻克难题138项。

从费时到省心：研发费用兑付效率提升

“过去申报工作要耗时一个多月，现在3—4天就能完成，工作量缩减近90%，大大提升了研发费用加计扣除税收优惠政策红利的兑现效率。”谈及“浙里扣”应用，爱德曼氢能源装备有限公司首席财务官徐恩强连连点赞。

这家位于嘉兴市嘉善县的高新技术企业，今年上半年享受的研发费用加计扣除额达460万元，税收减免约70万元。徐恩强直言，此前一碰到研发项目归集问题就头疼——人员人工费用、直接投入费用、仪器设备折旧费用等多环节数据，都需要层层线下记录，申报耗时、归集难度大，给财务人员造成不小的压力。

所谓研发费用加计扣除税收优惠政策，可让企业投入的研发费用，能在应纳税所得额中扣除相应比例的金额，是目前国内降低企业创新风险、激励企业加大研发投入最具“含金量”的措施。

“但企业要享受这一政策红利，需要专业的财务团队和规范的研发项目管理。高新技术企业往往都要求助专门的中介机构，中小微企业更是觉得政策兑现相当麻烦。”浙江省科技厅相关负责人说。

作为浙江省科技创新数字化改革的典型场景之一，“浙里扣”从浙江省科技厅开发的“企业研究开发项目信息管理系统”这一平台不断迭代优化而来，可做到研发管理模块“一网联动”， 自动生成“企业研发费用数据库”等管理数据库，让企业管理者、政府管理者可以实时掌握企业研发活动实施、研发项目资金投入等动态情况。

目前，“浙里扣”应用已登录“浙里办”“浙政钉”等移动端和平台端，共上线企业5.54万家，覆盖全省100%的高新技术企业、70%以上的科技型中小企业，累计帮助企业便捷享受研发费用加计扣除额1861亿元。

浙江省科技厅相关负责人表示，“浙里扣”全面推广应用，研发数据在系统中可自动生成，有效避免了研发投入统计上的“跑冒滴漏”问题。同时，全面规范了小微企业研发经费财务核算管理，为这些企业申报科技型中小企业、高新技术企业打下了良好的基础。

从1.0至3.0：网上技术市场探索“无人区”

探索“互联网+科技成果”的有效模式，构建互联互通的全国性技术交易网络是浙江作为“国家科技成果转移转化示范区”的核心先行先试任务。2002年，浙江省开创先河成立了网上技术市场。回首近20年的网上技术交易发展历程，从最初的一个网站到2.0版本的线上与线下打通，再到如今作为在展示科技成果“窗口”的基础上与“科技大脑”有机组成，快速向3.0版本迭代，打通在线技术交易链路，构建线上线下融合的成果转移转化生态体系。

网上技术市场3.0版本到底是什么样子？登录中国浙江网上技术市场服务大厅，可见大厅汇聚各类科技服务机构，提供技术转移、知识产权、科技评估、工业设计、检验检测、会计审计、法律咨询、技术转移人才培养等科技成果转移转化全链条一站式服务，不少科研服务机构还开设了网站。

“这是一个实现线上买卖技术的平台，类似网店。”浙江省科技厅成果处负责人总结道，3.0版本通过流程再造和技术迭代，打通支付渠道，使成果竞价（拍卖）、协议转让和挂牌等交易方式全流程线上完成，并且交易后还可以线上支付、线上签约。“未来我们还要完善区块链技术和标签系统等，为技术供需方精准匹配信息，就像网购那样，根据消费习惯精准推送技术商品。”

据了解，依托该平台还将成立浙江省公共资源交易中心技术交易分中心。未来财政资金支持形成的科技成果、国有企事业单位的职务科技成果及相关技术交易服务都将进入这个平台交易。

另外，浙江还修订相关地方法规政策文件，引导各类技术要素通过网上技术市场3.0高效配置，并制定技术交易系列标准，搭建好技术交易数字化改革的跑道。

“未来网上技术市场不仅是交易平台，还将提供技术交易相关的公共服务，并作为对科研机构、技术转移服务机构及人才进行评价的重要平台。” 浙江省科技厅成果处负责人表示，中国浙江网上技术市场可实现成果线上交易、支付签约，在国内尚未有先例，浙江有着先发的市场优势和电子商务优势，为探索技术交易“无人区”打下了基础。

“数字化改革绝非一朝一夕。”浙江省科技厅相关负责人表示，科技厅将坚持政府、社会、创新主体多方高效协同联动，未来着力科技创新“揭榜挂帅”、未来实验室、网上技术市场3.0、大仪开放共享、浙里扣、浙科贷等应用场景的开发建设，让各类创新主体更有获得感。

(责编：赵超、陈键)