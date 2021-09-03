新华社记者刘慧

原标题：新华热评：设立北京证券交易所 新三板改革站上新起点

习近平主席2日在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会致辞中宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

设立北京证券交易所，这意味着以服务中小企业为己任的新三板将站上改革新起点，中国资本市场改革发展又迈出关键一步。

理解设立北京证券交易所的部署，要放在深化新三板改革的大逻辑之下。近年来，新三板的改革发展为进一步深化改革打下了坚实的基础。证监会介绍，北京证券交易所将“以现有的新三板精选层为基础组建”，总体平移精选层各项基础制度，并同步试点证券发行注册制。北京证券交易所仍是新三板的一部分，与创新层、基础层一起组成“升级版”新三板。

作为深化新三板改革的重要举措，设立北京证券交易所必然会全面提升新三板服务中小企业的能力。据介绍，北京证券交易所将牢牢坚持服务创新型中小企业的市场定位，尊重创新型中小企业发展规律和成长阶段，提升制度包容性和精准性。这不仅意味着新三板精选层法律地位的提升，更将有效提升市场效率、激活市场活力，引导资源更多关注优质中小企业，提高品牌效应和吸引力，引领中小企业群体更好发展。

设立北京证券交易所，形成北京证券交易所与沪深交易所、区域性股权市场错位发展和互联互通的格局，中国资本市场的多层次市场结构将进一步完善，中国资本市场将更有活力和韧性。北京证券交易所上市公司将由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构。从制度设计出发，北京证券交易所未来的市场运行、投资者结构、主要基础制度安排等都有着显著的中小企业特色，与沪深交易所差异明显。

可以预期，随着改革的稳步推进，新三板将形成一个服务中小企业更加专业化的平台，让越来越多的中小企业、“专精特新”企业得到多层次资本市场的助力，迎来更高质量的发展。

(责编：赵竹青、陈键)