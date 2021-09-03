原标题：新闻分析：香港企业走通“一带一路”迎来多重利好

新华社香港9月2日电（记者王茜 刘欢）第六届“一带一路”高峰论坛期间，商务部与香港特别行政区政府共同签署了《关于推进境外经贸合作区高质量发展合作备忘录》。

香港特区政府商务及经济发展局“一带一路”专员叶成辉表示，备忘录为促进内地与香港在合作区的交流合作提供坚实政策基础，有助港商开拓“一带一路”市场。

根据备忘录，遵循“政府引导、企业主导、市场化运作”原则，特区政府与商务部会充分善用香港和内地各自的优势推进合作区的高质量发展，鼓励两地企业在合作区投资兴业，并通过多种方式开展合作区共同建设，拓展国际市场。

利好一：交流合作

从交流合作看，备忘录的签署有利于香港以境外经贸合作区为平台，深度参与“一带一路”建设，同各国各地区开展交流合作。

随着新冠变异毒株的扩散，近来许多经济体的新冠疫情再度升温，增添了环球经济前景的不确定性。

香港特区政府统计处最新发布统计数字显示，经季节性调整，截至7月的三个月商品整体出口货值环比下跌2%。香港业界担忧未来数月物流问题可能出现负面影响，有关专家也认为情况不容乐观。

叶成辉表示，今年6月，香港特区政府“一带一路”办公室已与中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室经济部贸易处合办了两场线上交流会，向香港工商界介绍五个分别位于柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和泰国的合作区。特区政府在签署备忘录后，会继续协助港商拓展不同地方的新市场。

利好二：共同发展

从共同发展看，备忘录的签署有利于促进内地与香港优势互补，进一步推进内地、香港与“一带一路”国家的三方合作，实现各方共同发展。

值得一提的是，近年来内地与香港在境外经贸合作区的建设中已开展了许多卓有成效的合作，携手共建合作区已成为共识。

香港中小型企业联合会永远荣誉主席刘达邦的公司从事建筑原材料贸易，前年已部署在柬埔寨及泰国新增生产线，但因疫情搁置。“自己在东盟国家设厂有点像‘单打独斗’，当地政府很难就个别厂房提供很多优惠政策。希望在签署备忘录后，由政府出面，对港企会有利得多。”他表示。

“备忘录的签署，可为相关企业更好参与合作区建设提供政策指引和服务保障，有利于减少企业的投资盲目性和风险，形成一个抱团、合力的态势。”中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说。

利好三：发挥优势

从发挥香港“重要通道”作用看，备忘录的签署有利于进一步深化内地与香港经贸合作关系，推动香港在服务构建新发展格局中发挥作用，更好融入国家发展大局。

民建联副主席、立法会议员周浩鼎认为，香港要“连接世界”，除面向欧美国家，还需顺应国家发展方向，加强与东盟国家的合作。

香港经济学家、丝路智谷研究院院长梁海明表示，香港拥有全面的法律及营商等专业服务，能够有效支援“一带一路”沿线国家各行各业的发展，以及境外经贸合作区的建设，提供包括旅游、贸易、物流等的专业服务，发挥作用并从中分享沿线国家和境外经贸合作区发展带来的红利。

经民联立法会议员梁美芬表示，香港在语言、文化、法制、经贸体系等诸多领域拥有优势，可充分发挥内地与东道国之间的桥梁作用。

做好今天，赢在明天

共建“一带一路”倡议提出8年来，140个国家同中方签署了共建“一带一路”合作协议。各方积极推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，启动了大批务实合作、造福民众的项目，构建起全方位、复合型的互联互通伙伴关系，开创了共同发展的新前景。

“展望未来，香港特区政府、商界未来应该借助境外经贸合作区的机遇，积极开拓‘一带一路’相关国家的新市场。”梁海明表示。

他认为，这不仅可增加经贸合作、促进人员往来、教育合作，也能吸引更多“一带一路”沿线国家的企业前来香港上市，更能为香港吸引更多的国际企业前来投资、设立地区总部，发展香港的总部经济，以及为香港本地带来更多的就业机会，以此推动香港经济进一步发展。

受访的专家学者认为，香港特区政府、商界应该更主动地通过宣传、开设经贸办事处等方式，向“一带一路”沿线国家提供融资、财会、担保和仲裁等专业、高端服务，以此巩固和发展香港作为国际大都会的地位，争取做好今天，赢在明天。

(责编：赵竹青、陈键)