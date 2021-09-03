原标题：扎根一线的“电保姆”王庆临

8月25日傍晚时分，又一场暴雨袭击了临洮县大部分地区，八里铺石沟村满是尘土的道路泥泞不堪，秋雨沥沥的乡间户外几乎没有行人。路口走来一个头戴安全帽、身穿牛仔服、背着工具包的中年人，裤腿高高卷起，鞋上沾满了泥巴，行色匆匆，这是国网定西供电公司临洮县公司城关供电所副所长王庆临。

八里铺石沟村一用户家中突然停电了，他接到报修电话便急急忙忙地赶来。来到用户家中，王庆临查看了故障现场，破旧的下户线原本固定在墙头的两张瓦片中间，不太牢固，经大风一刮掉到地上扯断了，娴熟麻利地为用户更换了导线、消除了故障隐患，合上空气开关，家里的电通了，整个过程不到半个小时。

“王所长，我妈80多了，这卧床也已经好几年了，肺不好，全靠吸氧机维持，这一停电就是我最头痛的事了，没想到一个电话你来的这么快，比我从工地赶来的速度都快，真是太感谢了。”用户李平娃边说话边端上一杯热茶，递到王庆临手里，茶杯还没有抓稳，电话又响了。

“王所长，我是奇乐种养殖合作社负责人赵维权，我的变压器嗡嗡嗡响了一阵，机器一会转一会停的，这该怎么办啊，鸡棚里的温度也特别高，这要是再这样，我的这鸡场的鸡可就都要死掉了。”

“赵厂长您先别急，现在您马上把用电设备关停，我们马上就到。”王庆临放下手中的茶杯，一路小跑来到村口，坐上皮卡车飞驰而去，车轮疾速旋转带起泥水一路飞溅，不一会儿便成了一个小小的黑点，消失在了路的尽头……

王庆临到达客户处后，熟练的检测判断故障，布置安全措施，通过检查变压器外观，测试变压器温度，检查油标管情况等一系列措施，发现该变压低压侧B相套管密封垫龟裂，有渗油痕迹，便立刻进行更换处理，到恢复送电整个过程只用了40分钟。

“太感谢您了，王所长，等我的小鸡仔长大下了鸡蛋，我给大家送供电所去。”养殖场赵维权握着王庆临的手一遍又一遍地说。

群众利益无小事，王庆临从业30余年，这样一次又一次的解决群众的用电难题已经不计其数，也因此和群众结下了鱼水深情。走进王庆临管辖的供电区域，只要提起王庆临这个名字，当地的许多百姓都会情不自禁伸出大拇指：“他就是我们的电保姆……”

“要干就一定要干好，要担起职责、不负使。”今年54岁的王庆临，黝黑的皮肤上刻着一条条深深的皱纹，炯炯的眼神中透射出坚定的光芒，青筋暴露的双手长满了硬生生的茧皮。

他在电力一线不断擦拭为民初心，用心用情守护万家灯火，用脚步丈量辖区内的每一寸土地。城关供电所在王庆临的带领下，改头换面，全所职工以优质服务获得群众认可，群众满意率大幅度提高。

把一件平凡的事情做好，就是不平凡。王庆临日复一日，在平凡的岗位上用自己的实际行动践行者共产党员的初心、担当和使命。

在王庆临的家里，一本本荣誉证书承载着他为民服务的点点滴滴。王庆临却说：“ 我不值得赞誉，我只是做了应该做的事情，我会一直做下去，当好服务群众的‘电保姆’。”（马艳妮）

(责编：赵竹青、陈键)