原标题：5G方兴未艾，“数字世界”加速到来

围观像“萌宠”一样的5G智能机器人表演、炫技；戴上虚拟现实（VR）头盔，体验5G虚拟驾驶的乐趣；面对360度环拍镜头，来一次酷玩潮拍；坐在驾驶舱里，远程操控5G智慧矿山相关设备……8月31日至9月1日，2021世界5G大会在京举办，不少观众前来“打卡”，“沉浸式”体验5G产品及创新应用的魅力。

本届大会以“5G深耕，共融共生”为主题，由北京市人民政府、国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部共同主办。会上，1500余位嘉宾、专家学者围绕5G创新等话题进行了交流，共商5G未来发展大计。

开通建设5G基站99.3万个

如今，5G正给人们的生产生活带来无限可能——即使与患者相隔千里，医生亦可远程进行手术；即使足不出户，人们亦可通过手机体验极具“穿越感”的游玩之旅；当5G遇上智慧仓储，分拣、搬运等作业效率大幅提升……

本届大会上，玉溪新兴钢铁5G数字孪生透明工厂、基于5G的“上车即入院”服务、三一重工北京桩机工厂5G智能制造、山西省潞安化工集团新元煤矿5G智慧矿山、青岛港5G智慧码头项目、南京滨江全球5G智能制造基地、广东省南方电网5G智能电网、基于5G的远程眼底激光手术等5G十大应用案例集中亮相，将对5G融入千行百业起到示范引领作用。

工业和信息化部部长肖亚庆介绍，目前，我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。全国5G应用案例超过1万多个，覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，成为引领我国高质量发展的新引擎。

而在5G网络建设持续推进、5G融合应用创新活跃的同时，我国5G标准支撑能力也在持续增强，5G标准体系不断完善。据统计，目前我国5G标准必要专利数量占比超过38%，居全球首位。

专家认为，当前我国5G创新发展取得积极成效，已成为全球数字经济发展的一个“火车头”。随着持续自主创新，我国5G潜能将进一步释放，带来数字经济新一轮增长。

科学技术部副部长李萌表示，5G以高速率、低时延、广连接的技术特性，正驱动社会进入万物互联时代，促进数字经济和实体经济深度融合发展，为全球加速数字化转型和智能化升级拓展了广阔空间。一个以5G技术为基础，万物感知、万物互联、万物智联的数字世界正在加速到来。

应用场景丰富且发展空间巨大

今年7月，工业和信息化部等十部门印发的《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》提出，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿。重点领域5G应用成效凸显，5G应用生态环境持续改善，关键基础支撑能力显著增强。

在李萌看来，未来两年内，5G增强技术研发和应用发展的步伐将明显加速，应用场景支撑适应能力将不断拓展，更好地满足垂直行业大规模数字化的技术需求。

“十四五”时期是我国5G网络规模化部署的关键期，也是5G应用场景和产业生态的快速发展期。专家们对5G发展的前景表示看好，并认为5G将为经济社会各领域的数字转型、智能升级、融合创新提供坚实支撑。

国家发展改革委副主任林念修表示，中国拥有14亿消费者，移动电话普及率远超世界平均水平，是全球最具潜力的5G市场。中国所拥有的全球门类最全、体量最大的传统制造产业，正在加快推进数字化改造。未来，中国5G应用场景丰富且发展空间巨大。

北京市经济和信息化局副局长顾瑾栩称，我国5G网络建设和产业布局齐头并进，5G应用向各行业深入渗透和普及，预计车联网等将推动5G应用爆发增长，成为产业数字化、数字产业化的关键支撑。

放眼世界，5G发展方兴未艾。

“5G商用以来的发展势头已经超出了我们全部的预期。”高通公司技术许可业务和全球事务总裁亚历克斯·罗杰士说，全球70多个国家和地区的170多家运营商已经推出5G服务，还有超过260家运营商正在投资部署5G。网络部署速度与5G终端出货量的强劲增长相呼应。

中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨认为，虽然全球范围内5G网络建设和应用在一定程度上受到新冠肺炎疫情影响，但持续推进的趋势是不会改变的，人类对科技进步的愿景不断推动5G发展。

让5G成果在全球开花结果

据联合国经社部数字政府司司长朱巨望预测，到2035年，5G将在全球创造123000亿美元的经济产出。“蛋糕”巨大，如何让世界人民共享5G发展的红利？在朱巨望看来，深化合作、扩大开放是发展的必由之路。

世界工程组织联合会主席、俄罗斯宇航科学院外籍院士龚克直言，5G是一个全球合作的成果，但这个成果能不能真正在全球开花结果，让全世界人民受益于数字化转型，是今天面临的挑战。

亚历克斯·罗杰士表示，5G将对全球经济产生重要影响。对许多国家来说，发展5G是向创新驱动型经济转型的大好机会。考虑到众多公司和行业在新冠肺炎疫情暴发后所面临的挑战，这一需求变得更加明显。而实现这一需求的关键，在于建立健全的知识产权体系，以促进创新。

林念修表示，合作共赢始终是世界发展的主旋律。移动通信技术发展到第五代，标准逐步统一，技术日益开放，产业日趋融合，这为国际间信息网络互联互通，为各国人民更好地共享文明成果创造了有利条件。中国将为各国企业来华投资兴业创造更好的营商环境，提供更多便利条件。

（本报记者 刘坤）

(责编：赵竹青、陈键)