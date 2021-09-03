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全球第六 中再集团再保险市场排名再进一位

2021年09月03日08:08 | 来源：新华网
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原标题：全球第六 中再集团再保险市场排名再进一位

　　8月31日，专注于保险行业的评级机构贝氏（A.M.Best）发布了《全球再保险市场报告》。报告显示，以2020年再保险总保费和净保费规模计，中再集团均位列全球第六大再保险集团。

　　自2010年首次登陆A.M.Best全球再保险公司排名榜以来，中再集团凭借着出色的经营业绩，排名不断提升：2018年超越美国再保险公司（RGA），实现排名由八进七；2020年再保险总保费收入和净保费收入分别达到166.65亿美元和154.53亿美元，同比均实现两位数增长，超越劳合社（Lloyd’s），全球排名居第六位。

　　据了解，中再集团已连续十一年获得贝氏“A”评级。

(责编：李源、曹淼)

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