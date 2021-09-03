全球第六 中再集团再保险市场排名再进一位
2021年09月03日08:08 | 来源：新华网
小字号
原标题：全球第六 中再集团再保险市场排名再进一位
8月31日，专注于保险行业的评级机构贝氏（A.M.Best）发布了《全球再保险市场报告》。报告显示，以2020年再保险总保费和净保费规模计，中再集团均位列全球第六大再保险集团。
自2010年首次登陆A.M.Best全球再保险公司排名榜以来，中再集团凭借着出色的经营业绩，排名不断提升：2018年超越美国再保险公司（RGA），实现排名由八进七；2020年再保险总保费收入和净保费收入分别达到166.65亿美元和154.53亿美元，同比均实现两位数增长，超越劳合社（Lloyd’s），全球排名居第六位。
据了解，中再集团已连续十一年获得贝氏“A”评级。
(责编：李源、曹淼)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 证监会：坚持错位发展、突出特色建设北京证券交易所
- 人民网北京9月2日电 （记者王震）据证监会网站9月2日消息，证监会将进一步深化新三板改革，以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力，打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会指出，深化新三板改革，设立北京证券交易所，是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要，是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。…
相关新闻
- 评论
- 关注