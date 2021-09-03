魏依晨

原标题：卫星互联网“热”风口之下 还需要“冷”思考

苹果iPhone13即将正式发布。8月30日，有消息称iPhone13可能将支持低轨道卫星通讯（LEO）。随后这则消息很快引起网友的关注，并在短时间内登上了热搜榜第一。

我国疆域辽阔，自然地形复杂。在面对偏远山区的自然村落时，与地面光缆相比，依靠低轨卫星从天上解决人们通讯的成本更低，并且卫星通讯还能够同时解决海上通信问题。2020年4月，国家发改委明确卫星互联网属于新基建范畴。

虽然卫星互联网作为新的基础设施形态，为国家丰富了大量新的产业链和应用场景，但在热风口之下，更需要“冷”思考。中科院微小卫星创新研究院软件评测中心主任常亮告诉科技日报记者，卫星互联网的发展也面临着巨大的技术挑战，特别是在信息安全领域，设施建设数量越大，融合程度越深，系统的安全隐患也会越大，卫星互联网被控制、被瘫痪的可能性也越大。如何在新技术不断应用于空天地一体化通信系统下各种场景的同时，保证国家重要卫星通信网络的信息安全，也将是一个长期的核心技术课题。

“卫星互联网面临的技术安全风险包括监听、伪造欺骗风险、网络入侵控制风险、通信干扰风险。”常亮称，由于缺乏卫星网络安全标准规范，当前卫星系统的安全防护实际上是很薄弱混乱的，同时微型卫星互联网自身的特点和缺陷也增加了卫星系统的安全风险。

(责编：赵超、陈键)