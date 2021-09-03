8月26日，京投发展披露2021年半年度报告。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润1.61亿元，同比增长43.83%；实现营业收入20.42亿元，其中房地产销售结转实现收入20.19亿元；公司各项目房地产销售面积总计23.65万平方米，签约销售额92.95亿元，同比增长109%。

据京投发展相关负责人介绍，在财务管理方面，公司一方面加快项目去化，力保财务稳定，将公司资产负债率维持在合理水平；另一方面积极拓展融资渠道，丰富融资方法，降低综合资金成本，有效保障各项目开发建设资金需求。在运营管理方面，公司始终以财务经营目标为导向，以利润和现金流为核心，以货值管理为基础，通过运用明源系统等信息化工具，定期进行复盘和大数据分析，实现全项目、全周期和全专业的科学高效统筹，形成长远稳健发展的基因。

“客研是企业观察这个时代的人的重要窗口，不论对公司开辟新方向还是内化原有行为，都是重要的抓手。”京投发展总裁高一轩认为，未来，房子将逐渐演变为人们享受生活方式的端口，凭借强大的客研力量洞悉时代与人的需求，保持产品端和服务端的先进性，才是企业转型为用户企业，迎战未来的关键。

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