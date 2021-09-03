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长三角科技创新券完成首批兑付

苏雁
2021年09月03日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：长三角科技创新券完成首批兑付

　　记者从江苏省苏州市吴江区科技局了解到，近日，吴江区2021年首批长三角科技创新券拟兑付情况公示期结束，共有6家企业使用科技创新券购买服务，兑付总金额约120万元。

　　长三角科技创新券（以下简称创新券），是指利用长三角试点区域财政科技资金，支持试点区域内科技型中小企业向长三角区域内服务机构购买专业服务的一种政策工具。服务范围一般包括企业在科技创新过程中所需要的技术研发、技术转移、检验检测、资源开放等服务。

　　今年1月18日，《关于开展长三角科技创新券通用通兑试点的通知》公布。试点区域包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉善县、安徽省马鞍山市，试点区域原则上每家企业每年使用创新券的额度不超过30万元。

　　“这次使用创新券的项目，是跟上海海事大学专家团队一起攻克保温材料难题的项目。创新券让我们在与高校开展合作过程中，能够有效降低研发成本和研发风险。”苏州金莘保温材料科技有限公司总经理夏宇峰说，创新券的定位和导向非常明确，就是搭建企业与高校之间合作的“高速通道”，帮助企业减轻研发负担，对企业长远发展而言是大利好。

　　据悉，创新券采用电子券形式，采取通用通兑这两种模式供试点区域选择。目前纳入长三角科技创新券的服务机构有475家，服务资源33000余项。截至目前，吴江已有55家企业申领科技创新券，总金额约2750万元，较大程度降低了企业科研成本。

(责编：赵超、陈键)

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