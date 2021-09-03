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铁路客货运量双增

齐慧
2021年09月03日08:20 | 来源：经济日报
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原标题：铁路客货运量双增

　　近日，中国国家铁路集团有限公司披露了2021年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现收入5128亿元，同比增加982亿元；净利润亏损507亿元，同比减亏448亿元。1月份至6月份，全国铁路固定资产投资完成2989亿元，投产新线1138公里，其中高铁505公里，铁路发展呈现持续向好态势。

　　国铁集团相关负责人介绍，上半年，铁路旅客发送量持续回升。坚持以市场需求为导向，用好新线、新装备等运力资源，精准实施“一日一图”，落实普惠和普遍服务举措，持续提升旅客出行体验。国家铁路发送旅客13.26亿人次，同比增长64.5%；实现客运收入1562.3亿元，同比增长66.8%。

　　同时，货物发送量稳步增长。铁路部门全面优化铁路货运布局，充分释放煤运大通道运输潜力，大力发展集装箱多式联运、高铁快运等业务，深入推进“公转铁”“散改集”。国家铁路发送货物18.45亿吨，同比增长8.9%；实现货运收入2137.7亿元，同比增长13.9%；日均装车16.8万车，同比增长10.2%。开行中欧班列7377列、西部陆海新通道班列2705列，同比分别增长43%、112%，实现“两翼齐飞”，有力保障了国际产业链供应链安全稳定畅通。

　　“上半年铁路建设继续有序推进。”该负责人介绍，把川藏铁路作为“头号工程”科学有序推进，京哈高铁北京至承德段、连云港至徐州高速铁路等一批新线建成投用，“八纵八横”高铁网加密成形，有力服务了区域经济社会发展。

　　该负责人表示，今年以来，我国多地出现新冠肺炎疫情零星散发和局部暴发，加之部分地区遭受强降雨、台风等自然灾害，对铁路运输带来严峻挑战，特别是客运和多元经营受到较大影响，是上半年净利润亏损的主要原因。二季度末，国铁集团负债率为66.19%，较去年底小幅提高，主要是负债增加影响。铁路负债主要是建设投资负债，与经营性负债不同，其对应的是优质资产。铁路客货运输、多元经营现金流稳定，具有良好的偿债能力，债务风险稳定可控。

(责编：赵超、陈键)

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