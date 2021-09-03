李芃达

原标题：5 G成转型新动力

在2021世界5G大会展览现场，媒体从业人员体验5G+车联网VR虚拟驾驶。 新华社记者 任 超摄

作为全球范围内备受重视的新一代信息通信技术，5G以高速率、低时延、广连接的技术特性，正驱动社会进入万物互联时代，促进数字经济和实体经济深度融合发展。

在日前举办的2021世界5G大会上，工业和信息化部部长肖亚庆介绍，我国已开通建设了99.3万个5G基站，覆盖全国所有地级市，5G终端手机连接数超过3.92亿户。全国5G应用案例1万多个，覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域。未来，全球5G产业发展和应用场景创新将向何处？与会专家分享了各自的观点。

5G发展超预期

“各国都把建设5G、推广宽带基础设施建设作为优先事项全力推进，我认为今后10年5G将大放异彩。”国际电信联盟秘书长赵厚麟介绍。

联合国经济和社会事务部公共机构和数字政府司司长朱巨望认为，大力发展5G已成为国际社会的战略共识。5G将提升移动互联网的应用效益，满足物联网的应用需求，推动移动通信技术与工业、交通、医疗等行业的深度融合，为世界经济可持续发展提供动力。

“5G商用以来，以超出预期的势头快速发展，对世界经济产生重要影响。根据分析师预测，到2035年5G将在全球创造超过13万亿美元的经济产出，并带来2000多万个工作岗位，其中包括在中国的数百万个工作岗位。”高通公司技术许可业务及全球事务总裁亚历克斯·罗杰士介绍，70个国家和地区的170多家运营商已推出5G服务，260多家运营商正在投资部署5G网络，网络加快部署带动5G终端出货量强劲增长。“我们预计，今年全球5G智能手机出货量将接近5亿部，到2023年这一数字将超过10亿。”

“对许多国家而言，发展5G是向创新驱动型经济转型的大好机会。实现这一需求的关键在于建立健全知识产权体系。”亚历克斯·罗杰士认为，企业在发明和开发新的技术与产品时承担着大量风险，将知识产权保护落实到位，将有助于激励企业承担风险并勇于创新。

融入千行百业

我国5G商用两年来，从网络覆盖到终端普及，从技术创新到应用落地，都取得了令世界瞩目的成绩。“十四五”时期是我国5G网络规模化部署的关键期，也是5G应用场景和产业生态的快速发展期。如何进一步加快5G建设从而更有助于赋能行业，引发多方关注。

应用落地，网络先行。“围绕5G网络建设和规模化应用，我国将布局一系列重大工程，把5G建设推向全面深度覆盖新阶段。”国家发展改革委副主任林念修说。

“我国所有地级市室外已经基本实现5G网络连续覆盖，下一步要在交通枢纽、商业楼宇等人员密集的公共场所进行5G网络布局，实现从室外到室内的连续覆盖。”中国电信集团有限公司董事长柯瑞文说，要针对重点客户、重点企业、重点园区，量身定制一批5G专用网络，完成网络与企业生产、管理等环节的深度融合。

要让5G真正发挥价值，关键在于融入千行百业，进入规模化应用阶段。“我们将更加注重与工业、交通、能源、医疗、教育等各行业领军企业携手合作，塑造良好产业生态，将已有的5G应用‘样板间’打造成规模化、可复制的‘商品房’。”中国联合网络通信集团有限公司董事长刘烈宏说。

5G网络的诞生加速了人工智能、大数据、边缘计算等技术的快速发展，而这些技术的融合创新共同赋能行业数字化转型。“我们提出的5G+、AI+等专项计划将着力拓展重点行业5G应用，赋能实体经济高质量发展。”林念修说。

在亚历克斯·罗杰士看来，5G与AI、云计算的结合将催生新的商业模式和用户体验，推动行业变革。他举例说，在高度智能化工厂内，密集部署了传感器、工业机器人、显示设备，通过高可靠的5G企业专网，向云端传输数据。制造设备将利用智能摄像头监测生产，动态调整设备以实时纠错。这不仅将助力制造企业提升自动化水平与控制效率，还能够实时获取数据，提升对业务的洞察，从而更快更准确地进行决策。

“未来两年，5G增强技术研发和应用发展的步伐明显加速。应用场景支撑适应能力将不断拓展，更好地满足垂直行业大规模的数字化需求。”科学技术部副部长李萌说。

加强全球合作

移动通信技术要演进，统一标准至关重要。亚历克斯·罗杰士表示：“如果不同区域的标准不一，移动技术无法达到目前的规模和范围。”

“5G将点燃数字经济的火焰，让互联网、工业互联网、人工智能更好地发展。5G还将使现有的网络容量增加10倍以上，并且推动全球企业数字化转型，高速、低延迟的网络将成为数字经济的基础。”李萌表示，全球范围内正在掀起5G产业布局的新热潮，我国正在重点探索5G垂直行业应用的二次开发技术体系，开展5G设备研发、试验攻关，提升5G垂直行业应用的适应能力，解决5G频率扩展，覆盖增强的发展继续问题。国内外必须共同努力，确保5G增长能够造福世界。

另外，网络安全这一全球性问题也需要全球化的解决方案。华为全球网络安全与隐私保护办公室高级专家戴利彬强调，无论是无处不在的网络威胁和攻击，还是需要协同治理的数据资源、网络空间，都证明合作对于维护网络安全是必须的。

世界工程组织联合会主席龚克坦言，5G这项全球合作的成果能不能真正在全球开花结果，让全世界人民受益于数字化转型，在今天面临很大挑战。对此，李萌强调，5G时代高度连接，各国高度依存，开放合作是大势所趋。

林念修同样认为，合作共赢始终是世界发展的主旋律，移动通信技术发展到第五代，标准逐步统一，技术日益开放，产业日趋融合。这为国际间信息网络的互联互通，为各国人民更好地共享文明成果创造了有利条件。

“5G发展本身就具备了分工化、协同化的特征，深化合作、扩大开放是发展的必由之路。”朱巨望说，“我们希望中国企业积极参与全球5G网络建设和应用推广，与各国包括发展中国家，共同分享5G发展成果。”

(责编：赵超、陈键)