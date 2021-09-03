原标题：“5G+智慧城市”应用场景亮相2021世界5G大会

8月31日至9月2日，由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部共同主办的2021世界5G大会在京举办。作为全球首个5G领域的国际盛会，世界5G大会见证并助力了5G从加速建设、深化应用到融合发展的进程，已成为推动全球5G产业发展和应用场景创新的重要交流平台。

本届大会以“5G深耕，共融共生”为主题，将目光投向5G的飞跃之路，聚焦5G跨界融合。中建电子“5G+智慧城市”应用场景亮相展会，展示了基于5G、云计算、大数据、物联网等前沿信息化技术基础上，科技研发、设计建造和城市运营等方面的智慧智能化技术和成果，以及在智慧城市领域的新技术、新模式和新成果。

在展会现场，身形小巧、动作敏捷的“电子狗”——智能巡检机器人“圈粉”无数。巡检机器人能够完成施工现场的定期巡检并通过边缘分析模块摄像头搭建5G网络平台，可以完成避障作业、实现危险源的分析，且相比于人类目测巡检，更加精准可靠；通过搭载的三维扫描模块，完成对在建工程的数字孪生，比对建筑设计模型，及时发现建设问题。同时，因为它身形小且灵活，可以在建筑狭窄空间及地下的市政管道等人类难以进入的区域进行巡检作业。

智慧建造信息化综合管理平台是一个结合传感技术、信息技术、网络技术等综合性、智能化信息管理平台，是人工智能在建筑施工领域应用的具体体现，是以信息互联覆盖项目全生命周期的信息化管理方式。现已在重庆轨道交通 15 号线项目、雄安·金湖未来城智慧建造项目、雄安1#供水厂工程等项目落地应用，还荣获了2021年度河北省第一批创建智慧工地最高等级三星级示范工程。

智慧运维综合管理平台，是凭借多年的智能化实施及应用经验，针对建筑运营管理与物业运维服务自主研发的综合性管理平台。平台运用了物联网技术进行数据采集，通过5G通讯技术进行数据传输，运用大数据技术进行数据分析，通过BIM、GIS等三维可视化技术展示，让高品质服务贯穿于建筑的设计、施工、运营、运维的全生命周期，从而提升建筑智能化水平，节约人力成本，减少建筑能耗，让建筑更智慧，运行更节能，维护更方便，管理更高效。

数字孪生CIM平台，是通过数字孪生技术，重建城市三维模型，真实还原一个完整的数字孪生世界。数字孪生CIM平台将物理城市中的道路、建筑、水域、植被、设施等对象，在数字孪生城市中一比一映射，真实还原城市的每一个细节，大到整座城市的结构布局，小到街头巷尾的路灯井盖，都可以在真实的三维底图上展示，实现对城市建设、运行、管理和服务的流程再造、模式创新。通过与IOT物联网感知数据的融合，对城市进行全感知、全互联、全分析、全响应、全应用，实现公共资源高效匹配、城市事件精准处置，全面提升城市治理精细化、智能化水平。

(责编：赵竹青、陈键)