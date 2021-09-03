禹洋

原标题：对“谷歌税”“苹果税”说不

继日本、德国、法国之后，韩国也对国际科技巨头“下手”了。

8月31日，韩国通过了备受关注的《电信商业法案》修订案，要求苹果公司和谷歌公司向手机软件开发商开放其支付系统。法案签署后，韩国将成为全球首个限制谷歌和苹果等科技巨头在应用商店抽成的国家。

根据法案要求，所有应用商店，包括谷歌的Google Play和苹果的App Store，都不能再强制要求开发者使用平台唯一的支付系统，阻止平台向软件开发商收取佣金。同时，法案禁止应用商店不合理地拖延审核应用程序，或从市场平台删除应用程序，以防平台报复软件开发商。如有平台违规，将面临最高可达其在韩国营收3%的罚款。

在智能手机市场，具有垄断地位的谷歌和苹果先后向软件开发商提出了30%的硬性抽成要求，就是传说中的“谷歌税”和“苹果税”，不交就下架。此举是对市场公平的无视，也在一定程度上阻碍了应用程序开发、游戏等行业的发展。

对于平台渠道税的不满情绪已在全球范围蔓延。也正是因为类似的垄断操作，谷歌、苹果等科技巨头引起了各国监管部门的关注。在韩国出手之前，日本、欧盟等经济体已开展了反垄断调查。针对平台渠道，俄罗斯要求包括手机、平板、电脑和智能电视盒等在内的电子产品必须预装该国开发者开发的应用程序；澳大利亚也正在研究对Apple Pay和Google Play等服务进行监管。

此次韩国打响应用市场反垄断“第一枪”，对谷歌和苹果等科技巨头无疑是一记重锤。除了违规可能面临的巨额罚款，韩国此举很可能引发多国效仿，尤其是对一直寻求遏制科技巨头不公平竞争的欧洲，将提供很好的借鉴。

面对日益增加的反垄断压力，谷歌和苹果的态度都有所松动，提出降抽成。苹果此前计划将年营收少于100万美元的开发者佣金比例降到15%；谷歌也宣布将有条件地降低佣金。不过，也有报道称，谷歌和苹果公司的游说者已经向美国官员申辩，认为韩国的法案违背了一项贸易协定——试图控制美国公司的商业行为。

从科技进步和市场发展来看，打破垄断更有助于催生颠覆性创新。在全球反垄断的浪潮下，任何企业都很难逆流而上。科技巨头们现在更需要的不是游说，而是变革。

(责编：赵超、陈键)