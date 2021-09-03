原标题：从技术赋能业务到全面开放生态 券商加快数字化转型

过去几年间，技术重塑了券商业务模式，获客拉新、线上投顾、营销赋能……各家券商利用自身资源和技术优势，全方位提升数字化运营能力。

而随着移动互联网崛起，流量生态发生变化，券商客户在社交平台停留时间越来越长。面对用户多样、个性化的需求，券商数字化发展逻辑也发生了变化，并不是孤立地在某个领域加强投入或深化应用，而是开启了平台化、生态化的布局思路。

从“投顾抢单模式”到超级App

长期以来，券商财富管理存在不少“通病”：产品需求过剩、业务增长乏力；获客成本高企、营销模式单一等。在业内人士看来，必须要引入真正的互联网思维进行模式创新，券商传统业务才能找到突破口。

凡泰极客创始人杨涛曾在券商行业深耕多年，他回忆说，2013年至2015年，正值“互联网+金融”风潮席卷金融圈。短短两三年间，他所在的技术部门从60人扩充到300多人，当时券商的创新思路是用技术打造产品，再赋能业务。

“投顾抢单模式”便是技术落地到产品的一个例子，所谓抢单其实就是投顾实时解答客户的股票咨询问题。“客户在第三方网站、第三方App上的券商咨询入口提出一个问题，一分钟之内就有投顾在券商侧通过内部的接单App抢单。”杨涛称，这在当时是行业首创之举。这项功能上线后，50%左右的开户量都是由其转化而来，创造了很大的业务价值。

这段经历给杨涛很多启示，对于零售金融服务而言，数字化转型的重要突破口是触达、营销、服务的全实时在线一体化。杨涛认为，技术将会给行业带来颠覆性的变革，但不仅仅体现在某一项业务上，而是应该以支持数字连接的技术为载体构建出全新的数字营销服务体系和生态。

在这样的思路下，一种“连接+生态”的超级App模式也应运而生。具体而言，就是使券商的业务功能“乐高化”，任何业务或营销功能均以生命周期完全独立于App本身的、类似小程序的“轻应用”方式存在，打造属于券商自己的“生态圈”。

杨涛分享了一个通过这种模式成功赋能财富管理的案例：依托数字化社交营销平台，华西证券财富管理增值产品的营收2020年与2019年相比增长近2倍。华西证券投顾触客数持续提升，其中超过半数为新用户，客户有效率超过70%,客单价同比增长190%。

券商科技战略走向 “开放生态”

不仅仅是App通过迭代升级形成小的“生态圈”，随着券商主动拥抱金融科技的步伐走向深处，“生态”“开放”已经成为券商发力金融科技的关键词，一个更大维度的生态圈正在形成。借助于国外经验与实践，一些头部券商也开始探索构建、运营开放生态的主要模式与路径。

国泰君安证券在去年12月率先提出证券行业首个平台化、生态化发展理念——“开放证券”，并且发布一批数字化战略成果。如STS（Smart Trading System）智能交易服务、场外金融云、国泰君安-华为联合创新解决方案以及国泰君安-上海银行联合实验室合作成果等。这些成果不仅涉及国泰君安内部数字化改革、金融科技创新升级，更有与外部同业者或合作伙伴的开放、共享、共创。

华泰证券也提出科技战略从“以我为主”走向“全面开放”，积极通过战略投资加快生态建设。华泰证券与战略合作伙伴通过合作打造了投行底稿电子化系统；联合推出FPGA证券交易柜台系统，引领证券交易从行情到报盘进入全面极速时代。

兴业证券提出打造开放融合的金融科技新生态、内联外合的财富管理生态及“五位一体”的机构服务生态；中金公司率先突破与互联网科技巨头合作成立金融科技子公司……越来越多的券商意识到，科技与业务的深度融合需要多方共建的生态支撑。

“未来的经纪业务竞争是生态场景的竞争。一流的公司建平台、做生态；二流的公司做技术、降成本；三流的公司做通道、卖客户。”中信证券非银金融行业分析师田良表示，当前国内证券行业有效户比例仅占20%至30%。证券经纪业务不缺客户，缺的是有效客户，缺的是转化率。需要提供有内容的生态场景去激活客户，唯有打通场景闭环，提高投资的社群属性，顺应潮流占据年轻人心智的券商，方有可能在激烈的经纪业务竞争中脱颖而出。

金融科技必须与合规科技结合

与其他行业相比，券商在数字化转型过程中存在一些“特殊”的挑战。一是券商业务与传统业务有一定区别，其复杂度较高，需要对接交易所、清算中心等平台；二是券商属于强监管行业，在服务方面要保证安全合规。

金融科技正成为券商提升合规风控水平的一把“利器”。就券商风控而言，杨涛认为，“我们也会主动去研究政策方向法规，再去提供技术工具服务。券商近年在隐私控制、数据安全方面要求越来越高。”

2020年8月，证监会就《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》（简称“管理规定”）公开征求意见，明确了对券商租用第三方网络平台开展证券业务的管理要求。杨涛表示，业界翘首以盼“管理规定”的出台，因为这确实是数字化时代证券业务线上发展的刚需，既建立了券商通过第三方网络空间触达消费者客户的合规框架，也明确了各方在此协作链路上的责任边界。

在杨涛看来，技术可以很好地解决两个问题：一是对于客户隐私数据的保护，即从技术上解决券商的业务数据不会被第三方获取；二是做好在线监控，包括事前的审核、事中监测、事后追查，让监管授权的相关机构通过线上手段下架或者暂停风险业务。

“金融科技必须与合规科技结合，才能在券商业务模式创新方面发挥作用。而这有赖于整个行业生态的参与者形成更加多元化、协作竞争。”杨涛表示。

(责编：赵竹青、陈键)