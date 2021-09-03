曾金华 李华林

原标题：国有经济稳中向好态势更加巩固

8月26日，财政部发布1月至7月全国国有及国有控股企业经济运行情况显示：1月至7月，全国国有及国有控股企业主要效益指标继续保持较高增速，国有经济稳中向好态势更加巩固。

“前7个月，国有企业经济运行情况好于预期，起到了促进经济平稳发展的重要作用。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示，今年以来全球经济形势错综复杂，疫情持续演变、大宗商品价格频繁波动、国际经济贸易环境有所恶化，在诸多不利情况下，国有企业能够保持稳健经营，实属难能可贵。

统计显示，前7个月，国有企业营业收入和利润总额均呈现出快速增长。在营业收入方面，1月至7月，国有企业营业总收入414373.7亿元，同比增长26.6%，两年平均增长9.6%。其中中央企业232755.9亿元，同比增长24.9%，两年平均增长8.0%；地方国有企业181617.8亿元，同比增长28.9%，两年平均增长11.8%。

在利润方面，1月至7月，国有企业利润总额27852.3亿元，同比增长92.1%，两年平均增长14.2%。其中中央企业18542.2亿元，同比增长88.8%，两年平均增长14.6%；地方国有企业9310.1亿元，同比增长1.0倍，两年平均增长13.3%。

“通过国企改革三年行动，国有企业的活力、效率明显提升，员工积极性、创造性也明显增强，改革红利开始显现。”何代欣表示，在外部环境不确定性增多的背景下，国有企业营业收入和利润双增，更加凸显出做大做强做优国有企业既定部署的作用和意义。

值得一提的是，1月至7月，国有企业应交税费31028.9亿元，同比增长21.9%，其中中央企业21479.1亿元，同比增长18.6%，地方国有企业9549.8亿元，同比增长29.9%。专家认为，国有企业特别是中央企业大多处于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，其税收增长对于稳定地方政府收入来源、保证财政安全至关重要，也为促进经济复苏提供了有力保障。

此外，数据显示，7月末国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点，中央企业66.9%，同比下降0.7个百分点。

“在稳定经营期间，国有企业大规模投资逐步降低，且前期投资投入开始见效，经营性现金流增加，债务偿付压力有所减小。”何代欣表示，同时，随着防范化解重大金融风险工作的推进，今年以来国有企业进一步巩固降杠杆减负债成果，严格控制增量，加快优化存量，负债率下降正是国企降杠杆的成效之一。

今年是国企改革三年行动非常关键的一年，要完成国企改革三年行动目标任务的70%以上。专家认为，随着我国经济持续稳定恢复，国有企业改革稳步推进，未来一段时间国有企业发展还将继续呈现积极态势。

“不过，复杂多变的内外部环境对国有企业发展也提出更严峻的考验。”何代欣表示，当前全球疫情仍在持续演变，国内疫情多点散发和自然灾害对部分地区经济产生影响，经济恢复仍然不稳固、不均衡，未来国有企业需要继续深化改革，着力解决瘀点堵点问题，向改革要动力，向管理要效益，不断增强自身发展能力，以更好服务国家重大战略和地方经济社会发展。

(责编：赵超、陈键)