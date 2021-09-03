李华林 彭 江

原标题：上市公司半年报彰显发展韧性

“主力军”换挡升级，“新经济”聚力研发，“减负担”红利生效……近日，A股上市公司半年报披露完毕，奏出“稳”和“新”的主音调。在新冠肺炎疫情反复、国内外经济形势仍然比较复杂的挑战下，上市公司迎难而上、克艰前行，取得稳健成长，彰显中国经济韧性与活力。

整体业绩强劲增长

作为我国经济最活跃的“细胞”，上市公司业绩好坏牵动市场心弦。从上半年情况来看，上市公司总体业绩强劲回升，不少公司营收、利润双增，有效发挥出创新“领跑者”和产业“排头兵”的作用。

一组数据可以充分说明这份成绩单的实实在在：上半年，深市逾八成公司实现盈利，逾八成营业收入规模扩大，逾六成净利润实现增长；沪市主板公司业绩增长稳中有升，九成公司实现盈利。

“透过上市公司半年报，可以清晰地感受到国民经济在持续稳定恢复，市场活力被有效激发。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，具体来看，上半年，深市公司平均实现营业收入33.78亿元，平均净利润2.54亿元，分别同比增长33.09%、41.52%；沪市主板公司实现营业收入21.96万亿元，同比增长23.94%，实现扣非后净利润1.98万亿元，同比增长44.40%，与2019年同期相比，营业收入增长20.22%，扣非后净利润增长13.17%。

被视为新经济和科创企业“聚集地”的创业板和科创板，上半年业绩表现亮眼。创业板公司实现营业总收入1.17万亿元，同比增长33.57%；实现净利润总额1127亿元，同比增长33.56%。科创板公司实现营业总收入3040.50亿元，归母净利润433.19亿元，分别同比增长55.14%、105.24%。

在宏观经济持续稳步复苏的带动下，各行各业走出恢复曲线，民生保障行业稳中有升，资源类行业增幅明显。“沪市主板交通运输、住宿餐饮业净利润逐季增加，较同期大幅扭亏为盈；文体娱乐业净利润同比增长1.2倍，第二季度单季环比增长67.26%。”上交所有关负责人介绍。

战略性新兴产业增长强劲，尤其是在“双碳”目标及能源转型背景下，以电动车为代表的新能源汽车产业迅猛发展，上游以锂矿为主的资源行业、中游电池制造和下游整车行业等均保持较高景气度。“电子设备制造业表现亮眼，计算机、通信和其他电子设备制造业实现净利润712.21亿元，同比增长72.35%。”深交所有关负责人表示。

实体企业贡献稳步提升，提质增效进一步凸显。上半年，沪市主板实体类公司实现营业收入17.01万亿元，归母净利润9101.28亿元、扣非后净利润8179.02亿元，分别同比增长30.27%、103.72%、120.66%。深市龙头实体企业贡献突出，美的集团、潍柴动力等27家公司上半年收入规模超500亿元；京东方、格力电器等19家公司利润规模超50亿元。实体企业的稳健发展，为我国经济的行稳致远增添了充足底气与定力。

聚力创新释放活力

“研发投入同比增长30%”“拥有数百项专利和授权”“研发团队规模百人以上”……翻开多家企业半年报，科技创新和研发投入成为一大看点，上市公司发展活力和韧性不断提升，折射出我国经济高质量发展的“秘诀”。

以科创板、创业板为代表，上市公司持续加大研发投入，努力提高创新资本形成效率。上半年，创业板上市公司研发投入同比增长28.5%，宁德时代、迈瑞医疗等4家公司研发投入超过10亿元；科创板上市公司研发投入金额达254.03亿元，已拥有近10万人科研队伍，其中中芯国际、中国通号等16家公司研发团队规模达千人以上。

放眼整个资本市场，越来越多上市公司深耕研发，迸发出强劲的创新动能。上半年，沪市主板实体类公司共投入研发资金2424.78亿元，同比增长39.17%；深市实体企业研发投入2177.02亿元，同比增长22.36%。其中，计算机通信制造业、软件信息服务业、设备制造业、汽车制造业、电气机械制造业等行业平均研发强度高于市场平均水平。

创新驱动下，新经济得到蓬勃发展，以装备制造业为代表的先进制造业，以人工智能、大数据等新一代信息技术为支撑的数字产业，均实现较快增长。专注于细分市场、创新能力强、质量效益优的“专精特新”中小企业也加速成长，创业板“专精特新”中小企业中超九成实现盈利、近八成实现净利润增长，两成以上净利润增速超过100%，为加快我国产业链补短板、锻长板、填空白提供了有力支撑。

浓厚的创新底色，推动上市公司研发成果竞相涌现。仅科创板上半年新增知识产权就有11571项，其中新增发明专利3217项。多个领域取得重大突破进展：中微公司先进制程取得突破，完成3nm刻蚀机原型机设计、制造、测试及初步的工艺开发和评估；电气风电自主研发的海上风电叶片S90一次性通过全尺寸静力测试，成为全球最长的风电玻纤叶片；等等。

“在全球疫情持续演变，外部经济环境复杂严峻的情况下，上市公司开拓进取、危中寻机，充分挖掘增长潜力，通过创新实现了强劲增长，推动我国经济发展成色更亮、后劲更足。”田利辉表示。

减税降费提振信心

随着减税降费、金融支持等政策效应不断显现，市场活力得到进一步激发和释放，上市公司信心增强，加大了投资研发、技术创新的步伐，新旧动能转换提速，产业升级加快进行。

今年以来，我国继续优化和落实减税降费政策，保持必要支持力度，上市公司作为重要的市场主体，充分享受到这一红利。数据显示，上半年，沪市主板实体类公司支付各项税费合计1.15万亿元，占其营业收入的比重为6.76%，同比下降0.55个百分点；深市实体类企业税费支出合计838.47亿元，占营业收入比例为1.04%，同比下降0.17个百分点。

制造业企业备受“呵护”。在将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%等优惠政策支持下，上半年，沪市主板制造业上市公司支付各项税费合计2845.49亿元，占营业收入的比重为5.26%，同比下降0.11个百分点；深市软件和集成电路、医药制造等行业税费支出相较去年同期降幅明显。

经营成本有所下降的同时，上市公司融资规模保持稳定增长。上半年，沪市主板实体类公司融资现金流入合计5.84万亿元，两年平均增长7.16%；创业板直接融资比重由2020年的9.15%提升至21.85%，其中直接融资比重50%以上的公司达到220家，较去年同期增加134家。

通过降负担、强输血，上市公司得以轻装上阵、放手发展，盈利能力进一步提升，投资力度不断加大。“上半年，沪市主板实体公司长期资产投资规模稳步回升，实体企业购建长期资产支出9595.55亿元，同比增长9.76%。”上交所有关负责人表示。

一批战略性新兴行业投资增速尤为强劲，为畅通国内大循环提供了新依托。上半年，沪市主板计算机通信制造业、设备制造业、医药制造业、电气机械制造业合计投资增速达44%，其中，医疗器械、光伏设备增速分别为58.6%、34.8%，成为创新驱动发展的拉动性、引领性行业。

稳增长中更要保持一份清醒，在总体向好格局下，受疫情反复、大宗商品价格上涨等影响，当前也有部分企业经营仍存隐忧，企业效益改善不平衡、不确定风险犹在。“但在我国加大改革攻坚力度，进一步激发市场主体活力，聚力推动创新的背景下，我国经济将延续稳定恢复、稳中向好态势，下半年上市公司有望再次呈交亮丽答卷。”田利辉表示。

(责编：赵超、陈键)