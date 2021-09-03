原标题：绿色建筑降能耗 南京江北新区再迎新地标

近日，位于南京江北新区核心区的扬子江国际会议中心正式通过竣工验收。作为南京江北新区高标准规划、高质量建设、打造与国际接轨营商环境的重要内容之一，该项目投入使用后将成为江北新区集行政、文化创意、会议会展、科技创新、休闲旅游等功能为一体的城市综合服务中心。

施工方介绍，扬子江国际会议中心项目由美国墨菲西斯设计事务所提出概念方案，北京设计院进行初步设计，灵感来源于宋代画家马远《水图十二卷》之《层波叠浪》。为了实现设计效果，建筑屋面共分成10个轴线、20个区进行施工。由于每个区的坡面、大小以及天沟的处理方式均不一样，现场布置测控点，通过仪器对钢结构屋顶进行扫描后进行反向建模，生成一个三维图像，然后按照相应数据标注完成现场拼装。

记者从南京江北新区建设与交通局获悉，目前扬子江国际会议中心已通过“国家三星级绿色建筑”认证，这也是江苏省首个通过此认证的项目，同时获批成为“2021年江苏省高品质绿色建筑实践项目”。项目选用热工性能优异的三玻两腔玻璃幕墙、保温性能优秀的外墙和屋面，使得在建筑能耗中占比最高的空调供暖需求降低了20%以上，从源头上减少建筑运行能耗。此外，项目在涂料、保温、陶瓷、地板、玻璃等十多种建材中大规模应用绿色建材和绿色产品，比例超过50%。依托高性能建筑结构和智能化运维系统，该项目相对同类建筑削减了多达54.8%的建筑碳排放。

据了解，扬子江国际会议中心总建筑面积约18.72万㎡。地上建筑包含多功能区、会议宴会区、酒店区和办公区四部分。作为两岸企业家峰会（大陆）永久会址，扬子江国际会议中心未来将承接国际会议、高端商务论坛等活动，助力南京市进一步完善国际化功能，提升公共服务和城市环境国际化水平，建设具有全球影响力创新名城。

(责编：赵竹青、陈键)