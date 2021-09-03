9月3日，交通银行联合京东再度启动沪苏联动数字人民币试点京东专场活动，面向上海和苏州两地市民发放40万份总计1600万元的数字人民币礼包，前期未报名参与该活动的两地市民可报名参与。

据交通银行相关人士介绍，在8月举行的沪苏联动数字人民币试点京东专场活动中，两地市民参与热情高涨，报名火爆。为让更多市民有机会参与数字人民币体验，满足市民中秋假日消费需求，交行与京东再次携手开展第二轮活动。

据了解，9月3日10时至9月9日24时, 前期未报名参与该活动的两地市民可通过京东App访问指定活动页面（在京东App上搜索“数字人民币”），报名参与活动。9月10日至13日将对报名成功的用户进行抽签，中签用户的数字人民币礼包将于9月13日18:00点正式生效，可在9月26日24时前使用。礼包中的20元数字人民币红包可在含京东在内的所有线上线下支持数字人民币的场景通用，包括上海市、苏州市两地的支持数字人民币收银的商户（门店）、热门景点、特色餐饮、商超连锁等；20元数字人民币消费满减券可在京东App中使用交行数字人民币钱包购买京东自营商品满200元时使用。

在此次沪苏联动的数字人民币试点合作中，交行与京东科技基于各自资源禀赋，充分发挥优势，携手促进数字人民币发展生态的构建。在此基础上，双方将进一步开展更为深入和全面的合作，拓展基于数字人民币的试点场景，为数字人民币的应用普及打好坚实的基础。

(责编：董童、李源)