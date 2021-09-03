张建军

原标题：乡村网红带火网红乡镇

广东佛山市三水区白坭镇是远近闻名的网红乡镇，2020年获评广东省“一镇一业”蔬菜专业镇。新冠肺炎疫情期间，他们保持了蔬菜产量与价格平稳增长，每户每亩收入达2.3万元，同比增长30%——这一网红乡镇是怎样做到的？记者近日来到当地，近距离感受他们如何以新媒体赋能乡村振兴。

“没想到我67岁了，还能上快手！”白坭镇中社村村民欧彩容喜笑颜开。被称为“网红阿婆”的她，是中社村村民小组长何文胜“白坭胜哥”短视频里的常客，他们一起通过直播带货、网红小视频推介小村绿富美。平日里，何文胜和村民的镜头聚焦葡萄、花卉、土鸡等农产品，不少网友亲切地称呼何文胜为“葡萄村长”。目前，“白坭胜哥”快手号已发布作品204个，播放量最高达213万。网红效应为当地带来显著收益，吸引大批游客前往，村里每公斤90元的香印葡萄被采摘一空。

同样刷屏的还有全国劳动模范、白坭康喜莱蔬菜专业合作社党支部书记李广彬。通过“线上+线下”推广发展采摘观光、研学游等手段，他成功带动3000多户农民集体致富，成为现代农业创新发展的“领头羊”。

在去年9月启动的“乡村振兴·快看白坭”——白坭镇快手达人孵化成长行动中，他们还率先组建了全国首个镇街快手创作者学院和孵化基地，已吸引10多家企业入驻，创作作品1700多个，点播量超2.1亿次，孵化出一批接地气的本地网红；“白坭镇创作者挖掘计划”“白坭镇创作者扶持计划”“白坭镇创作者榜单计划”等也相继推出，表彰了一批优秀创作团队。

开车驶入白坭镇文创大道，远远就能看到写着“西江院子”4个大字的小小建筑群。走近看，水磨青砖为墙，青石板为路，巷道古朴静逸。这里原本是白坭樵桑联围边上一个旧墟镇，楼龄普遍超过半个世纪，房屋大多空置，破旧不堪。“我们把特色小镇建设、乡村振兴与老旧小区改造相结合，集中资源和力量做出亮点。”白坭镇城建和水利办公室负责人江毅告诉记者，该片区位于佛山文创古镇核心区，现已成为乡村网红打卡点，是一个能品味百年耕读之旅、江畔院落文化的特色体验区。

通过西江院子这一重要纽带，白坭镇形成一条串连沙围村、创意良仓、西江院子、陈氏大宗祠等精品示范点，涵盖吃住玩购的旅游线路和产业链条，做强了“游古村、品文化、逛花田、尝美食”的特色小镇旅游品牌，为乡村发展注入不竭动力。

当地还通过邀请抖音、快手平台拥有百万粉丝的网红们畅游白坭，打卡特色景点及河鲜美食，吸引到百万级别流量，让到白坭游玩、品美食成为一种网红现象，打造出众多网红打卡点和“疍家腊鸭扎”“禾秆盖珍珠”等非遗品牌网红美食。他们还结合打卡点发展党史微课堂、乡村党建研学游，2020年度接待游客超50万人次，接待国内政务交流参观考察团超600批次。

“佛山电台将通过孵化乡村网红等措施，为白坭孵化一批‘白坭故事广播员’‘快手视频达人’。”佛山电台台长张伟立告诉记者，不久前，他与快手科技副总裁龙安一起到白坭镇调研，探索研究媒体联合平台孵化短视频创作人才。

记者在调研中发现，白坭镇创新探索新媒体在广大农村地区的应用，实现了经济效益、社会效益双丰收，全民参与乡村振兴的热情更加高涨；通过抓住“短视频+直播”这一新风口，探索出一条利用新媒体赋能乡村振兴之路。

(责编：赵超、陈键)