新华社记者刘亚南

原标题：综述：主要产油国维持原有增产计划 国际油价涨跌不一

受石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯等非欧佩克产油国决定维持原有增产计划、美国商业原油库存下降和飓风“艾达”对美国油气行业造成冲击等多重因素影响，国际原油期货价格1日早盘快速下跌，随后震荡回升，收盘时涨跌不一。

截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨0.09美元，收于每桶68.59美元，涨幅为0.13%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.04美元，收于每桶71.59美元，跌幅为0.06%。

欧佩克1日发布公告说，欧佩克与非欧佩克产油国第20次部长级会议当天以线上形式召开，会议决定按原计划实施每月缩小减产规模的计划，把10月日均原油产量提高40万桶。

公告说，虽然新冠疫情继续给全球石油市场带来不确定性，但市场基本面已经得到改善，经合组织成员国的石油库存继续因经济复苏加快而下降。

在经济复苏带动石油需求恢复和油价持续上涨的背景下，欧佩克与非欧佩克产油国今年7月达成协议，决定从8月开始每月把日均原油产量提高40万桶，直到2022年9月把减产规模降至零。

美国市场信息服务商阿莱里安公司研究总监斯泰西·莫里斯说，对于欧佩克与伙伴国而言，鉴于当前油价和库存水平，坚持既定生产计划是现阶段最好的选择。

美国能源信息局数据显示，上周美国商业原油库存量约为4.25亿桶，环比下降720万桶，降幅超过市场预期。

美国安全与环境执法局公布的数据显示，截至1日午间，美国墨西哥湾海上原油产能仍然约有80%因飓风“艾达”影响而处于关停状态。

挪威油气信息服务机构雷斯塔能源公司预计，“艾达”将令美国8月和9月日均原油产量分别下降22.6万桶和14.5万桶，日均炼油能力分别减少16万桶和64万桶。

雷斯塔能源公司高级副总裁兼石油市场负责人比约纳尔·通海于根说，从目前美国炼油厂关停和断电情况来看，与原油生产相比，炼油厂受飓风影响持续时间可能更长，对原油的需求降幅可能更大，这将令油价进一步承压。

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