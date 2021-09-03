新华社记者吴茂辉

原标题：不断释放的政策红利——海南自贸港“零关税”政策实施见闻

近日，金林海口甲子通用机场上，一架黑亮炫酷的直升机光彩夺目。这是海南自贸港首架“零关税”进口直升机，标志着海南自贸港“零关税”进口商品类型实现海陆空全覆盖。未来，游客有望乘坐该直升机在海南进行空中旅游观光。

“直升机从墨西哥进口，货值401.8万元，减免税款61.3万元，节省了大量成本。”进口该直升机的海南海直通用航空有限公司总经理孟磊说。目前，公司正抓紧为飞机办理运营手续，随后将投入到空中旅游观光项目中。

“零关税”是自由贸易港的主要特征之一，根据中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》，全岛封关运作前，海南自贸港“零关税”政策通过“一负三正”清单管理实施，即企业自用生产设备的负面清单，以及营运用交通工具及游艇、企业生产原辅料和岛内居民消费进境商品的三张正面清单。

2020年12月1日，首张清单即企业生产原辅料“零关税”清单发布。当天，海南航空控股股份有限公司进口的货值381.3万元的气象雷达收发机，成为首票原辅料“零关税”货物，免缴税款53.02万元。

此后，交通工具及游艇、企业自用生产设备“零关税”清单也次第出台。多家从事旅游、运输的企业“零关税”进口了帆船、货船、汽车等产品。如海南海汽贵宾车队有限公司进口一部商务车货值22.7万元，免缴税款8.4万元。该公司总经理林芳英表示，接下来还要进口200辆汽车，投放于海南中高端租赁市场。

截至目前，原辅料、交通工具及游艇、企业自用生产设备三张“零关税”清单已落地实施。据海口海关统计，截至今年7月底，“零关税”政策项下进口货值累计26.9亿元，为企业减免税款4.62亿元。

20多亿的货值，就能免除4个多亿的税款，企业享惠可见一斑。海口海关关税处相关负责人表示，海南自贸港“零关税”政策，免征的不仅仅是关税，还有进口环节增值税和消费税。

事实上，“零关税”政策不仅给企业带来真金白银的实惠，在一些场景也给老百姓带来更好的消费体验。

在海南博鳌某生命养护中心超低温理疗室，顾客进入特制的玻璃舱，在低温液氮蒸汽中“浸泡”数分钟，便觉酸痛消减、浑身舒坦。这些从法国进口的低温理疗箱，是海南自贸港企业自用生产设备“零关税”政策项下的首批货物。

“零关税”以及相关配套政策效应渐显，还催生出海南一些新业态。

在海口江东新区，美兰空港一站式飞机维修基地项目加快建设，利用“零关税”和第七航权开放等政策打造临空产业；在洋浦保税港区，海南澳斯卡国际粮油加工厂利用“零关税”和加工增值货物内销免征关税等政策，粮油生产经营风生水起……

不可否认的是，作为海南自贸港一项早期制度安排，当前实施的“零关税”政策与国际自贸港尚有差距。不少企业希望增加“零关税”商品种类、企业享惠资质获取更加便利。

对此，海南大学经济学院教授刘家诚表示，“零关税”政策与海南产业发展相辅相成，海南要用好“零关税”政策，主动谋划发展高端制造业等产业，根据企业需要适时扩大政策适用范围，培育形成优势产业，反过来进一步提升政策效应，形成良性互动发展。

海南省委深改办（自贸港工委办）副主任张华伟说，全岛封关之后，海南自贸港“零关税”商品清单将彻底采用负面清单模式。海南将协调推动国家部委根据海南自贸港实际发展需要动态调整相关政策，不断扩大“零关税”商品范围，同时着力破解政策落地见效过程中的堵点难点，让企业高效便捷享受政策，不断释放政策红利。

目前，海南自贸港四张“零关税”清单已出其三，给企业投资创业带来美好商机。人们期待着第四张清单，即岛内居民消费的进境商品“零关税”清单也尽快到来。

(责编：赵竹青、陈键)