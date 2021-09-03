原标题：全线上办理、全模式服务 兴业银行“兴享”供应链金融平台再升级

近日，兴业银行与江苏省地方政府主导的供应链平台南通市长三角产融服务平台成功对接，实现了基于平台交易背景项下的线上化融资服务，并为该平台3家上游企业开展8笔线上融资业务，合计金额2071万元。

据介绍，本次兴业银行“兴享”供应链金融平台与南通市长三角产融服务平台的合作对接，运用融资内容RSA加密，轻量化报文传输、区块链贸易背景文件实时传递、物联网跟踪等前沿技术，实现银企间应收账款融资全流程线上化协同。供应商在长三角产融服务平台上提交融资申请后，系统将自动调取贸易背景资料传送银行，兴业银行在线初审后，供应商企业在网银签署融资合同，银行后续在线完成应收账款登记、直接线上审核、自动联动行内授信系统与会计系统快速完成放款，有效提升了业务处理效率与客户体验。

目前，兴业银行“兴享”供应链金融平台已与南通市长三角产融服务平台、中建云筑网、海尔卡奥斯工业互联网平台等多家核心企业平台进行了深度合作与系统对接，实现了“全线上”办理，即线上转让、线上确权、线上审批、线上放款，足不出户、一点即融；“全模式”服务，即回款账户、付息方式、融资种类均可选，全面支持各类业务模式。

自兴业银行创新推出“兴享”供应链金融平台以来，平台功能日益丰富、银企合作深入推进、模式创新不断优化，已构建涵盖票证函及应收类产品等主要融资工具在内的场景化、智能化、生态化的供应链金融服务体系，形成了个性化定制、全流程线上服务的新模式，有效解决了产业链条上下游企业融资难题。截至6月末，供应链融资达标余额3257.70亿元，同比增长24.88%。

(责编：董童、李源)