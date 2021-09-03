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原标题：如何让打拼的年轻人住有所居

8月31日，国务院新闻办公室举行“努力实现全体人民住有所居”新闻发布会。会上，住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，根据有关调查显示，现在在大城市有70%的新市民和青年人是靠租房来解决住的问题，然而租金付得起的房子区位比较远，区位比较好的租金又比较贵，这成为新市民、青年人买不起房和租不好房的一个现实困难。

现在，生活在大中城市的年轻人，确实承受着沉重的住房压力。很多人的收入，房租、水电费一交，再加上基本的生活费，基本就见底了，存钱更是想都不敢想。如果一不小心，租到了爆雷的长租公寓，不仅会损失一大笔钱，还会面临“无房可住”的尴尬处境。就算运气好，没有“触雷”，但在租得起的地方，居住条件都不会很好。很多人刚工作那几年，不是在搬家，就是在找房租房的路上。

年轻人在大中城市打拼，如果连居住都不安稳，又谈何其他呢？让城市新青年真正“住有所居”，是他们在大中城市打拼，闯出自己一片天地的前提。当然，这里所说的“住有所居”，不仅指有地方住，而是要让人住得起，住得舒服、安心和长久，免于被住房所累，有一种归属感，而非流浪感、颠簸感，进而有时间和精力去做该做的事，为城市发展贡献自己的力量。

让城市新青年“住有所居”，很多地方也都有所行动。比如，《北京市住房租赁条例（征求意见稿）》中表示，当租金快速上涨时，主管部门可以采取措施调控住房租赁市场。这意味着未来在北京租房，租金上涨过快或可实行租金指导价。上海也明确指出，“十四五”时期，供应租赁住房超过42万套（间、宿舍床位），占住房供应总套数的40%。成都的目标是“十四五”期间筹集建设保障性租赁住房25万套（间）。而对于长租公寓爆雷乱象，多地也都出手整治，介入资金监管等环节。

据悉，住房和城乡建设部还联合多部门开展为期3年的房地产市场秩序整治行动。住建部现在也明确，加快发展保障性租赁住房，其租金要低于同地段、同品质的市场租赁住房的租金。城市住房租金年度涨幅不超过5%。

目前看，国家层面对于租房市场的调控思路，主要是两点。一个是整顿市场乱象，规范市场秩序；另一个是加大供给，保障性租赁住房就是要抓住的“牛鼻子”，坚持供需匹配。具体操作方法是通过新建、改建、改造、租赁补贴等多种方式、多种渠道筹集房源，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资，多渠道供给，加快发展保障性租赁住房。

建设保障性租赁住房，已经是大势所趋。但并不是增加供给，把这些房子建造起来，就完事了，还有很多要注意的地方，要为年轻人生活的安全性、舒适度和便捷度考虑。

第一，保障性租赁住房的质量要得到保障；第二，在有条件的情况下，保障性租赁住房的小区配套，以及交通的便捷性等，都需要考虑到位，否则，年轻人一看保障性房子都那么远，上下班也不方便，也没有太强烈的申请意愿；第三，保障性租赁住房申请门槛不能过高，要让大多数年轻人都有资格申请。相信这些年轻人的真实诉求，之后也会得到逐步解决。

不否认，加大保障性租赁住房供给，确实能有效疏解年轻人租房困难问题，但保障性租赁住房建设周期都不短，且每年建设套数都是有限的，那年轻人眼前租房困难该如何解决？

杭州的应届大学生租房补贴政策，有助于缓解年轻人的租房经济压力，或值得借鉴。同时，要想方设法把市场中的存量房和空置房利用起来，引入国有企业运营，把这些存量房和空置房加以包装改造，规范出租。这也有利于发挥鲶鱼效应，促进市场良性竞争，让长租公寓行业愈发规范化。

年轻人对租房的合理需求和追求，就应该是政府调控层面要努力实现的目标。现在，国家有关部门正在想方设法让年轻人“住有所居”，让他们焦虑的心得以安放。这些，才是最近一系列政策出台所真正要释放的信号。

(责编：赵超、陈键)