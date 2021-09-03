王克修

隐形冠军企业，是指那些不为公众所熟知，却在某个细分行业或市场占据领先地位，拥有核心竞争力和明确发展战略，其产品、服务难以被超越和模仿的中小型企业。隐形冠军企业的生存之道，总结起来可归结为以下三个特质：专注、专业、创新。

专注。隐形冠军企业专注于某个细分领域。这个细分领域，产品一般比较单一，有一定的技术门槛。隐形冠军企业都有一个明确的发展目标。比如，要在自己的领域成为全球最优秀的企业，不仅要占据市场份额，而且要在技术和服务方面成为出色的供应商。再如，积极争取成为行业标准和市场规则的制定者等。面对激烈的市场竞争，企业只有提供更好的产品才有可能赢得客户。而这需要极大的专注。想成为隐形冠军，必须发挥极致精神，专注在一个领域，把产品和服务做出绝对的比较优势。

专业。坚持专业化经营战略，把产品做精、做强、做优。创全球品牌，靠的还是专业经营。隐形冠军企业崇尚“市场第一，客户至上”。在市场界定的“宽”与“窄”的问题上，他们保持对立统一关系，即在产品、技术和客户需求层面，选择狭窄、专注和深入挖掘；而在商业活动地域分布方面，则选择宽广、博大、放眼四海。他们善于把自己的产品和独到专有的技术与全球化的营销结合在一起。

创新。有研究发现，隐形冠军企业的研发支出占比是普通公司的两倍。在有关研究者看来，隐形冠军企业的创新，既包括技术创新，也包括市场导向的创新。隐形冠军企业坚持对客户有价值的持续创新。他们善于借力使力，强调实用价值；他们坚持产品必须适销对路，绝不做无谓的研究。在狭窄的业务范围，他们往往能够“独辟蹊径”，通过一系列持续的改良和创新，不断提高客户的满意度，得到客户的持续信任。

隐形冠军企业并不意味着他们仅是某项产品或技术出类拔萃，在其背后依靠的是系统化能力的坚强支持，包括管理能力、创新能力和智能制造能力，这些能力一旦获得，便会成为企业未来拓展的重要依托。我国有大量中小型企业，他们的奋斗方向应该是使自己成为细分领域的“专精特新”企业。

（摘编自《经济日报》）

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 07 版）

(责编：赵超、陈键)