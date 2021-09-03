肖 婷 苏 铮

习近平总书记指出：“科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。我们必须保持强烈的忧患意识，做好充分的思想准备和工作准备。”高端装备制造业是工业现代化的重要基石，是科技创新的重要领域。推动高端装备制造业创新发展，对于加快构建现代化经济体系、推动我国产业进步和相关工业发展、实现经济高质量发展等至关重要。

高端装备制造是制造业的高端领域，主要为航空、航天、船舶、轨道、汽车、电力等重要生产领域提供产品和服务支持。比如，航空航天装备群的批量化制造和工艺开发、轨道交通的成套生产线、汽车产业的模块单元和零部件等，都需要高端装备制造为其提供工业母机。从高端装备制造业发展的历程来看，技术更迭迅速是其重要特点。从上世纪50年代发明世界第一台用语言编程的数控铣床，到后来的计算机集成创新和机械自动化创新，再到进入21世纪以来的新一轮科技革命和产业变革，每一次科技的重大突破都为高端装备制造业发展注入强大动力。

从实践看，一个国家高端装备制造业的创新发展路径，与该国发展阶段、经济社会制度等宏观环境以及装备制造业发展水平密不可分。一些发达国家在高端装备制造业创新发展过程中，比较注重在不同技术领域进行广泛探索，积极尝试把其他产业的前沿科技融入高端装备制造业创新发展之中。我国由于相关产业起步晚、起点低，更加注重在重点领域进行深度探索，通过强化核心领域、攻克薄弱环节等途径来推进高端装备制造业创新发展，走出了一条具有中国特色的高端装备制造业创新发展之路。从创新专利数量来看，近几年我国在高端装备制造领域取得的专利数量年均增速超过30%，追平了一些发达国家水平。

同时也要清醒认识到，我国高端装备制造业发展还存在比较明显的短板弱项，部分领域关键核心技术“卡脖子”问题比较突出。必须坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，发挥好新型举国体制的制度优势和超大规模市场优势，推动我国高端装备制造业创新发展。一方面，发挥好新型举国体制的制度优势。发挥新型举国体制的制度优势，既有利于对优势资源进行集中规划，促进跨学科多领域交叉融合、巩固优势领域的能力积累、拓宽技术难题的解决思路、促进包含奇思妙想的方案出台；又有利于打破组织协调的边界和壁垒，克服智力资源的流程束缚、降低创新过程的沟通成本、激发人力资源的创新活力。另一方面，发挥好我国超大规模市场优势。超大规模市场有利于促进创新技术链和应用产业链深度融通，拉动和倒逼产业基础研究创新突破，同时为创新技术的检验提供了丰富场景。随着数字经济的发展和高端装备制造业的数字化进程逐步深入，我国超大规模市场优势可以大大加速产业数据积累和算法、软件的技术创新，拓展大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术应用，为高端装备制造业发展提供更加丰富多元的迭代发展空间。充分发挥新型举国体制的制度优势和超大规模市场优势，坚持自信自强、守正创新，持续稳健推动产业数字化、智能化、绿色化，就能走稳具有中国特色的高端装备制造业高水平创新发展之路，赢得国际合作和竞争新优势。

（作者单位：北京大学光华管理学院、工业和信息化部产业发展促进中心）

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 09 版）

(责编：赵超、陈键)