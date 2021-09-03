本报记者 孔德晨

八月三十一日拍摄的二〇二一年中国国际服务贸易交易会首钢园展区。

新华社记者 陈晔华摄

在由故宫博物院主办、腾讯协办的“文化传承·数字共享”数字故宫体验专区，推出了“数字文物”“数字考古”“数字服务”三大板块，全方位展示了故宫20多年来的数字化成果。图为9月1日，国家会议中心展馆内，与会人员在体验故宫博物院的创意设备。

袁 琛摄（人民视觉）

今年服贸会首次设置数字服务专区，展示无人驾驶、智慧交通、建筑数字化、新视听等服务领域最新前沿、最新成果和技术应用。图为9月1日，国家会议中心展馆内，与会人员在体验VR设备。

袁 琛摄（人民视觉）

在今年服贸会上，重庆于国家会议中心综合展区设置了线下展馆，主要包括实体展示和专题展览两个部分。其中，实体展示共有5家企业参与，专题展览以“重庆服务”为主题，分为投资环境、国际物流、数字贸易、文化旅游、工程技术、生物医药六个板块。两江新区、高新区、江津综保区、国际物流枢纽园区等区县和企业将以文字和图片形式展示相应内容。图为重庆展馆一角。

刘宪国摄（人民视觉）

在国家会议中心综合展区，海南综合形象馆主要展示海南自贸港政策、旅游宣传、重点领域和重点园区投资机遇等内容。图为9月1日，工作人员在海南展馆内调试设备。

袁 琛摄（人民视觉）

宋 博制图（新华社发）

人间金秋至，首都远朋来。9月2日，为期6天的2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）在北京拉开帷幕。

新主题、新场馆、新成果，今年服贸会新看点颇多；老伙伴再续旧约，新朋友纷至沓来，服贸会“朋友圈”进一步扩大。未来的几天里，新老朋友汇聚一堂，共襄服贸盛举，共享数字机遇。

“一会两馆”，耳目一新

服贸会是从2012年开始的京交会发展而来，是全球首个服务贸易领域综合性展会，也是中国服务贸易领域龙头展会，与中国进出口商品交易会（广交会）、中国国际进口博览会（进博会）一起成为中国对外开放的三大展会平台。

相比去年服贸会，今年服贸会出现不少新变化，令人耳目一新。

展会规模进一步拓展——

展览展示继续涵盖了上届服贸会所设置的文化服务、金融服务、教育服务、体育服务等领域，并结合服务贸易发展的热点趋势，新增了供应链及商务服务、健康卫生服务、工程咨询与建筑服务等专题，展览面积比去年增加了2万平方米，线下参展企业比上届增长6%。此次服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，首次设置数字服务专区，展示无人驾驶、智慧交通、建筑数字化、新视听等服务领域最新前沿、最新成果和技术应用。

国际化水平进一步提升，“朋友圈”不断扩大——

2021年服贸会，153个国家和地区的1万余家企业注册线上线下参展参会。国际化率、世界500强占比均超过上届水平，吸引了更多境外国家和地区的境外及驻华机构线上或线下办展办会。

办会模式进一步完善——

在去年“综合+专题”“线上+线下”“室内+室外”的基础上，今年创新了“一会两馆”办会新空间。5场高峰论坛、193场论坛会议和推介洽谈活动以及8场边会将举办，8个专题展及与专题配套的论坛会议和边会活动将首次设置在首钢园。

新成果将密集发布、新项目将集中签约——

服贸会期间，预计各方将集中发布权威报告、指数30余项，在物流采购、粮食供应链、金融、中医药、生态环境等行业成立10余个联盟、智库及平台。中国银行、京东、施耐德电气、辉瑞、飞利浦、埃森哲等70余家企业将发布新技术、新应用、新成果，发布内容涵盖碳中和、物联网、金融科技、医疗健康、网络安全、人工智能、文创设计等方面。

“在全球疫情形势依然严峻复杂、国内疫情形势仍有反复的背景下，如期举办2021年服贸会具有特殊的重要意义，彰显了我国推动高水平开放的信心决心，体现了我国支持全球抗疫合作、推动世界经济贸易复苏的大国担当。”商务部副部长王炳南说。

期待多多，信心满满

今年服贸会既有不少“熟面孔”，也吸引了许多新朋友。

作为服贸会“常客”的施耐德电气，今年将带来碳中和服务解决方案。施耐德电气副总裁、服务业务中国区负责人陈蔚蔚表示，施耐德电气为中国市场提供全面解决方案，加速企业迈向碳中和，实现可持续的高质量发展。同时也将针对“服务解决方案”实践案例进行解读，以实际经验与行业共同探讨如何以服务推进碳中和的落地。

首次参会的亚盛医药，除了展示自己的产品，还将在服贸会上进行一系列合作签约。公司首席商务运营官祝刚说，希望借助服贸会这一平台，找寻更多海内外志同道合的合作伙伴，“衔接供需、共享商机、携手努力，一起促进健康服务业发展。”

创新创造，成为服务贸易发展新引擎。

借助5G远程超声打造的一站式解决方案、智能安全帽、放线机器人……在服贸会通用技术集团的展示区，一项项“硬核”黑科技让观众仿佛“打开新世界的大门”。

“对我们来说，服贸会既是宣传展示自己的新平台，也是结识优质合作伙伴的新桥梁，更是把握服务贸易前沿动态的新窗口。”通用技术集团有关负责人说，“我们期待，以此为起点，更好服务国家战略、服务人民需要，为构建新发展格局、全面扩大开放、建设开放型世界经济贡献力量。”

新冠肺炎疫情发生以来，数字技术广泛应用，越来越多的服务贸易由线下转到线上，服务贸易数字化进程进一步加快。2021年服贸会以线上线下相结合的方式来举办，正是顺应全球经济数字化、网络化、智能化的发展趋势。商务部服务贸易和商贸服务业司司长陈春江表示，随着算力提升和传输加速，以数据为生产要素、以数字交付为主要特征的数字贸易蓬勃兴起，正在成为全球贸易的新形态、未来贸易发展的新引擎。

面对风起云涌的新一轮科技革命浪潮，服务业开放合作正日益成为推动经济发展的重要力量，相关行业和企业对服务贸易发展前景期待满满。

开放合作，全球瞩目

服贸会不仅给企业带来重大利好，也为世界经济增添活力。各国人士对盛会充满期待，认为服贸会将带来重大机遇。

阿根廷国家技术协会主席鲁文·赫雷罗表示，该协会在去年服贸会期间成功与中国市场进行了首次互动，发现双方在食品、生物技术方面有很大合作空间，希望在本届服贸会中继续加强与中国的合作。

埃及开罗大学经济学教授拉沙德·阿卜杜表示，包括服贸会在内，中国举办的这些大型国际展会云集中外客商，开展国际商贸交流，促进生产要素跨境流动，有助于全球分享中国对外开放红利。

“中国对外开放从最初的政策性优惠，发展到现在的制度型开放，不仅让中国人民受益，对周边国家的经济发展也起到了显著的带动作用。”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克说。

商务部数据显示，“十三五”时期，我国服务贸易发展成就令人瞩目，服务进出口累计达到了3.6万亿美元，比“十二五”时期增长了29.7%，全球服务贸易第二大国地位进一步巩固。

王炳南介绍，今年上半年我国服务进出口总额23774.4亿元，同比增长6.7%，基本恢复到了2019年同期水平。今年上半年，我国服务业增加值达到了29.6万亿元，占国内生产总值比重从去年的54.5%提升到了55.7%，为服务贸易高质量发展提供了强大的产业支撑。

国家对外开放研究院教授庄芮说，“服贸会联通世界和中国，将为近年来持续低迷的世界经济注入新活力、新动力，提振全球信心，促成更多服贸领域的国际合作，促进全球服务贸易发展，进而推动世界经济复苏。”

(责编：赵超、陈键)