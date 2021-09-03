本报记者 徐佩玉

2021年服贸会首次设立了“双主场”，除了国家会议中心的综合展，中国工业发展和改革开放缩影的首钢园成为本次服贸会的主办场地之一，8个专题展及配套论坛会议和边会活动将在这里举行。近日，记者探访了首钢园展区。

工业风貌是首钢园的主题。曾经的焦化厂里建起了15座服贸会展览场馆，脱硫车间变成了媒体中心，刀具车间、修理车间、原料系统仓等工业建筑变成了21个会议室，贯通整个园区的炼焦炉作为景观大道两侧的主要工业遗存予以保留……工业遗址被赋予了新的功能，4个多月的时间里，首钢园从工业遗址公园变成了一座国际化展会场馆。

有旧，也有新。新建展馆在选材、结构形式、颜色上，与工业风貌相融合；在设计理念上，遵循绿色低碳原则。在工业遗址公园最南侧区域，3座钢结构展厅的外立面为U型中空玻璃和灰色复合金属板，不仅可以实现自然采光，还能起到保温隔热的作用。在工业遗址公园中心区域，建起了2座占地面积共9000余平方米的白色张拉膜结构室外展厅，服贸会期间，张拉膜下可铺设多种颜色的草坪保护板，满足布展和运输需求；服贸会后，开放式展馆将继续作为公共聚会展演空间使用。

首钢集团副总经理梁捷介绍，位于首钢园的新展馆，充分发挥了首钢园鲜明的场地特点，顺应国际潮流，打造“聚落式”会展场所，将工业遗存与服贸文化有机结合，让人们在沉浸式会展空间体验中，感受工业风貌和历史文脉的延续。

“本届服贸会8个专题展区设立在首钢园，百年工业文化融入现代服务贸易，创造出全新的展出环境和展会模式，也给展商提供了全新的展示机会。”北京叠加态技术有限公司首席技术官钟飞鹏对本报记者表示，第二次参加服贸会的该公司将在首钢园体育专题7号馆，展出全球首次研发成功的颠覆性纳米闭孔绝热新材料。“我们期待在这里与其他企业共同交流与合作，向世界展示中国服务贸易的强大活力！”

行走在首钢园，一处处工业遗址焕然新生，一座座科技感十足的新展台熠熠生辉，工业遗存风貌与现代会展相融合，“百年首钢”正与服贸会一同创新发展。

(责编：赵超、陈键)