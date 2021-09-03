谭涵文

中国在海外援建桥梁的历史可以追溯到上世纪50年代。1954年，中国组织专家团队赴越南参与修复因战争损毁的桥梁。70年代初，中国陆续在缅甸、越南等国完成10余项援外工程，这些工程成为中国与相关国家友谊的见证。新世纪以来，随着更频繁参与国际市场竞标，中国桥梁的挺拔身姿巍然矗立在世界各地。

如今，中国桥梁不仅帮助许多国家圆梦，实现诸多“不可能”的跨越，更以中国工匠精神、创新理念赢得世界的尊重，为架起互联互通的世界作出中国贡献。

一座座饱含中国智慧和中国诚意的桥梁，让当地人民的幸福感更上层楼。中国企业在欧洲修建的第一座大桥：塞尔维亚泽蒙—博尔察大桥，在当地获得“中国桥”的美誉，时任贝尔格莱德市长锡尼萨·马里更称其让“两岸过去10年间从未被开发过的数千公顷土地有机会重获新生”。中国企业建造的东非最大斜拉式跨海大桥——尼雷尔跨海大桥在早晚高峰时段可为两岸民众节省通行时间约1小时，同时为坦桑尼亚提供了超过1000个劳动岗位，不仅将中国技术与管理经验留在了当地，也为坦桑尼亚培养了一批桥梁建设人才。许多桥梁建设项目还为当地民众带来了大量在家门口就业的机会，并推动了旅游产业的延伸。中国力量给当地经济和百姓生活带去了切切实实的发展便利，为构建人类命运共同体履行着大国担当。

中国桥梁正逐渐超出原本的物质意义，在“一带一路”倡议下走出去的众多中国工程，更成为中外友谊的象征、增进全球互信互惠的抓手。面对早期对中国制造“质量低劣”“环境污染”的抹黑，中国企业以实实在在的行动反驳了这些杂音和偏见，展示了中国制造的可靠、可信。在克罗地亚佩列沙茨跨海大桥工程中，中国的设计、施工等各环节都达到甚至超过欧盟标准，且施工海域处于自然保护区，中国用一系列努力有效杜绝了向海中排污。克罗地亚总理普连科维奇说，它不仅把克罗地亚南北领土连接在一起，也把克罗地亚和中国连接在一起。泽蒙—博尔察大桥建造期间，遭遇欧洲30年一遇的极寒天气，零下20多摄氏度的多瑙河冰层上，中国工程人员依然在冰面上昼夜奋战，大桥的建设工程没有延误一天，获得了当地人民深深的敬意。不论是专业能力还是敬业精神，或是危急时刻伸出的援手，中国企业都堪称典范，不仅有力彰显了社会责任感，也增进了中外人民之间的深情厚谊。

多年筚路蓝缕，横跨世界江河湖海的中国桥梁，是中国优质基础设施建设的代表作。它们勾连起世界经济文化交流，也成为中国走向世界、世界认识中国的通道。同江中俄黑龙江铁路大桥、班纳汉湄公河特大桥、援缅甸滚弄大桥……中国仍在奋力书写世界桥梁建设的辉煌篇章。

(责编：赵超、陈键)