海外网 陈菲扬

菲纳斯特拉（Finastra）是英国一家金融科技初创公司，也是世界领先的金融服务软件和云解决方案供应商。该公司在全球范围内提供最广泛的金融服务软件组合，业务涵盖零售银行、交易银行和金融等。西蒙·帕里斯（Simon Paris）是该公司首席执行官。

帕里斯拥有欧洲商学院商业与欧洲语言学士学位和法国INSEAD商学院工商管理硕士学位。毕业后，他进入全球知名咨询公司麦肯锡担任高级顾问。他还在德国软件公司SAP担任过工业云总裁，拥有多年的销售、管理和领导才能。

2015年6月，帕里斯加入菲纳斯特拉公司担任总裁，负责推动公司上市业务，包括销售、营销和合作伙伴关系。他主张将解决方案转变为基于云的模型，并引领公司完成从解决方案向组织平台的转变。3年后，帕里斯正式被任命为菲纳斯特拉公司首席执行官，负责其战略方向和发展，带领公司实现开放平台愿景，鼓励全行业合作、激发创新以及改造下一代金融服务。

菲纳斯特拉是全球支付领域的引领者，公司释放金融领域人员和企业的潜力，为开放创新打造了一个平台。帕里斯表示：“菲纳斯特拉在金融科技行业处于独特地位，我们正在改变金融软件在金融服务中的开发、部署和消费方式。”

菲纳斯特拉通过开放、安全、可靠的解决方案，让客户能够加速增长、优化成本和降低风险等。如今，金融服务行业正在发生深刻的变革，而帕里斯拥有带领菲纳斯特拉应对这一变革的领导能力和经验。“我非常荣幸能率领公司进入到下一发展阶段。未来的机会是巨大的，我期待着带领员工、客户和合作伙伴踏上这段旅程。”帕里斯说。

图片来源：Finastra公司官网

(责编：赵超、陈键)