人民网北京9月3日电 （赵竹青）商务部新任新闻发言人束珏婷2日介绍了我国今年前7月服务贸易的有关情况。她表示，今年1至7月，我国服务贸易保持良好增长态势，逆差下降70%。

束珏婷介绍，1至7月，我国服务进出口总额28093.6亿元（人民币，下同），同比增长7.3%；其中服务出口13373.1亿元，增长23.2%；进口14720.6亿元，下降4%。服务出口增幅大于进口27.2个百分点，带动服务贸易逆差下降70%至1347.5亿元，同比减少3140.2亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降9%，两年平均下降4.6%，其中出口增长21.5%，两年平均增长10.2%；进口下降25.9%，两年平均下降13.9%。

其中，知识密集型服务贸易占比提高。1-7月，我国知识密集型服务进出口12868.2亿元，增长11.8%，占服务进出口总额的比重达到45.8%，提升了1.8个百分点。其中，知识密集型服务出口7044.7亿元，增长15.4%，占服务出口总额的52.7%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长28.3%、23.9%、20.8%。知识密集型服务进口5823.5亿元，增长7.6%，占服务进口总额的39.6%；进口增长较快的领域是金融服务和知识产权使用费，分别增长18.9%和14.3%。

“我国知识密集型服务业发展有独特的优势。”清华大学服务经济与公共政策研究院客座研究员、北京第二外国语学院经济学院副院长罗立彬此前在接受媒体采访时分析，一方面，随着服务可贸易性提升以及数字贸易的兴起，中国在某些服务贸易领域具备同等技能水平下的成本优势，竞争优势比较明显，比如近年来我国离岸服务外包额占新兴领域服务贸易额的比重都在70%以上；另一方面，中国国内服务市场规模增速超过整体经济增速，有利于吸引全球优势服务要素进入中国市场，使得中国在知识密集型服务领域产生更大的市场效应。

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