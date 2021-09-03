人民网北京9月3日电 （赵竹青）从家出发，步行不超过15分钟，休闲、生活、购物等需求都可得到满足，这样的愿景正成为现实。商务部新任新闻发言人束珏婷2日表示，全国首批30个城市一刻钟便民生活圈试点地区目前正在公示。下一步，商务部将同有关部门加大政策支持力度，推动地方试点方案落实。

公示内容显示，包括北京市东城区、石景山区，天津市滨海新区，上海市长宁区、普陀区等在内的30个地区入选首批试点。

“一刻钟便民生活圈”是以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈。

商务部多次对此进行部署。此前发布的《城市一刻钟便民生活圈建设指南》提出了未来的建设目标：“到2025年，通过打造‘百城千圈’，建设一批布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的城市便民生活圈，便利化、标准化、智慧化、品质化水平全面提升”。

束珏婷说，下一步，商务部将推进便利店品牌化连锁化发展，菜市场标准化改造提升；推动配齐基本保障类业态，满足社区居民一日三餐、生活必需品、家庭生活服务等基本消费需求；完善品质提升类业态，提供休闲、健康等多层次、个性化商品和服务，充分体现便民利民惠民的宗旨。

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