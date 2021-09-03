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商务部：我国海外仓数量已经超过1900个

2021年09月03日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （赵竹青）商务部新任新闻发言人束珏婷2日表示，作为跨境电商重要的境外节点，目前我国海外仓数量已经超过1900个，总面积超过1350万平方米，业务范围辐射全球，其中北美、欧洲、亚洲等地区海外仓数量占比近90%。

作为稳外贸重要举措之一，海外仓近年来备受重视。日前，国务院办公厅发布的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》中，就提出到2025年，力争培育100家左右在信息化建设、智能化发展、多元化服务、本地化经营等方面表现突出的优秀海外仓企业。

海外仓为何受欢迎？对此，商务部对外贸易司司长李兴乾曾表示，具有清关快、配送快、周转快、服务快、成本低等优势，海外仓已经成为跨境电商发展的重要平台。

据了解，近年来，我国已初步构建了适应外贸新业态新模式发展的政策框架。2020年，我国跨境电商进出口额达到1.69万亿元，增长31.1%，跨境电商规模5年增长近10倍。市场采购贸易规模6年增长5倍，2020年突破7000亿元的规模。

束珏婷表示，下一步，商务部将通过强化主体培育、推动数字化发展、加强标准建设、完善海外仓网络等方式，推动跨境电商更快更好发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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