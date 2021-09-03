“从申请到发放，不到4天，贷款就到账了！”8月12日，河南省鹤壁袁庄村农资个体经营户袁克利顺利从当地农行获批20万元“惠农e贷”，用于购买农资化肥，恢复商铺经营。7月下旬，河南遭遇洪水，袁庄村作为蓄滞洪区，受灾十分严重。而诸如袁克利这样受灾群众获批灾后应急贷款，用于帮助恢复生产生活，是农行河南分行支持做好灾后恢复重建的一个缩影。

农业银行相关负责人表示，河南灾情发生后，农业银行迅速安排部署防汛救灾工作，及时捐赠2000万元，驰援防汛救灾，出台5类19项支持政策，倾斜各类资源，全力做好防汛救灾金融服务和支持灾后恢复重建。支持政策主要包括实行利率优惠政策、实施差异化绩效考核政策、加强线上业务产品创新、加大客户纾困解难政策支持、全力做好金融服务等方面具体措施。

值得关注的是，该行此次出台的支持政策导向性、针对性、有效性鲜明。在信贷支持方面，对农行河南分行信贷规模需求予以倾斜支持；支持河南省政府地方债；对于经政府及监管部门认定的防汛救灾和灾后重建复工复产重点名单客户在年度可用限额空间内，优先保障用信限额需求；对线上普惠贷款给予一定利率优惠。在业务审批方面，提升重点客户用于防汛救灾及灾后重建的固定资产贷款审批额度；将防汛救灾和灾后重建重点项目和客户信贷业务纳入优先办结范围。在延期还款方面，在符合法律法规和监管要求的前提下，为受汛情影响的普惠小微企业办理延期还本付息；对受汛情影响、还款困难的客户办理贷款展期、重新约期、无还本续贷等纾困措施。

农行河南分行在做好防汛救灾金融服务的同时，专门制定出台17项信贷措施，助力灾后重建和恢复生产生活秩序，尤其是围绕灾后补耕补种、高标准农田、民生物质供应以及从事粮食、果蔬、肉禽蛋奶等基本农产品种植养殖的涉农企业和规模农户，创新推出“防汛复工贷”“振兴e贷”等线上信贷产品。截至目前，该行向防汛救灾企业新增授信54亿元，累计向375家防汛救灾企业和受灾企业发放贷款21亿元。

(责编：曹淼、李源)