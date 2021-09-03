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交通银行亮相2021服贸会 展示普惠民生等领域成果

2021年09月03日10:25 | 来源：人民网
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9月3日，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）金融服务专题展在京举办。交通银行以“数字化新交行”形象亮相展会。

据了解，交行目前已将数字化转型上升至集团战略层面，把服务国家战略、支持实体经济、满足人民群众美好生活需要作为交行数字化转型的核心目标，积极推进数字化转型实施落地。在本次服贸会上，交行展位集中展出了交行数字化驱动金融创新在服务实体经济、普惠民生、支持首都“两区”建设、数字人民币等领域的最新成果。

在位于首钢园10号展馆A79展位的主展区，交通银行展示了交行金融科技在教育、医疗、小微企业线上融资、跨境贸易等场景的最新应用。

据该行相关人士介绍，“银卫安康”是交行针对医院类客户推出的一揽子金融服务产品，力求解决就医过程“排队时间长、缴费到处跑”等民生领域难题。目前已在京20余家医院上线该系统，其中包括10余家知名三甲医院。

“交银慧校”是交行打造的教育生态圈产业链金融服务方案中的拳头产品，涵盖聚合支付、资金监管、业务服务、业务管理、生活服务、家校互动六大功能，已为朝阳教委、丰台教委、西城教委、海淀教委等搭建了平台服务。

据悉，除了上述创新特色的金融产品外，在服务首都“两区”建设方面，交行北京市分行充分借鉴集团服务全国自贸区的先进经验，以金融“活水”助推首都经济实现高质量发展。目前已设立北京自贸试验区支行、北京自贸试验区国际商务服务片区支行、北京自贸试验区永丰支行，三大片区内共8家经营机构为自贸区发展提供综合化服务。

交行“数字人民币”展区位于11号展馆B33南侧。观众在这里可以现场体验便利消费、银医互动等服务，切实感受到数字人民币带来的安全和便捷。

据该展位上的交行工作人员介绍，交行作为试点运营机构之一，不断拓展场景建设，目前已支持数字人民币在百货商超、餐饮酒店、旅游景点、自助售货、生活服务、居家出行、影院剧场等民生消费领域的应用。

(责编：董童、李源)

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