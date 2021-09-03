原标题：深圳“夜经济”开启城市消费新模式

2020年，国家提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”的经济战略，发展夜经济成为激活内需潜力、擎动经济发展的新举措。

中国旅游研究院发布的《2020中国夜间经济发展报告》显示，2020年国内夜间消费金额占全天消费金额的24.87%，2020年国庆期间国内夜消费占比31.71%，夜经济生态迈向复合型，多业态、数字消费场景体验备受追逐。

在新的经济形式下，夜间经济成为“双循环”新发展格局的新动能。迎接“双循环”的国家战略，欢乐海岸不断在深圳夜经济氛围营造和场景消费体验上先行先试，用丰富的夜间活动与氛围营造释放夜间消费潜力。

作为深圳大湾区文旅综合项目的代表者，华侨城华南集团/房地产公司开创的首个文旅融合创新成果——欢乐海岸，以场域内“皓夜逐梦”光影计划的全新亮相，迎来十周年的生日。

“皓夜逐梦”光影艺术计划的整体策划理念突破科技与艺术的边界，集结业内一流光影艺术家，以国内先进新媒体艺术团队光影梦幻实验室为执行团队，针对欢乐海岸街区特质，打通地面、立面、空中“三维一体”空间载体，将“皓夜逐梦”打破时空边界、升华城市梦想这一观念，融入街区光影艺术创意之中，使之成为城市夜游文化的又一体验基地。

通过夜灯光升级、夜氛围营造、夜体验交互的一体化手法，光影艺术计划多层次、立体化重塑欢乐海岸夜环境，打造兼具科技体验的与公共艺术价值的沉浸式夜间体验氛围，以打破场域边界、融合艺术形态、突破产品阈限的形式，融合升级全新消费场景，实现城市文化精神与艺术的交融与共振，为城市跨时段消费场景带来了更多创想。

位于欢乐海岸狂欢大道、曲水湾、湖岸等重点区域5个灯光艺术装置作品，以光影艺术装饰的街区，形成夜间独特艺术景观。漫步其中，仿佛在梦境中漫游，一场又一场充满想象的奇妙景象，静候在街头巷尾、桥畔水岸，等待与你相遇。

“时空边界”作为独具特色的水雾互动装置，通过缥缈的水雾发散浪漫想象，模拟时间的流动;以变幻的光色，显示空间的轮廓。在一切消失的时空边界，唯有欢乐能够得到新生。

鲸的声音波长是17-23米，而52赫兹的鲸波长只有6.6米。正因为声音波长不同，才可以通过内心来感应交流、传递快乐。“52赫兹的鲸”用光的线条勾勒出了“欢乐”的形状，并把将快乐传递给海岸的游人。

华南集团/房地产公司35周年在亮灯仪式中同步启幕。华侨城股份公司副总裁、华南集团党委书记、执行董事倪明涛在发言中表示，华南集团/房地产公司作为华侨城集团新型城镇化战略的深入实践者和价值实现者，始终坚定践行央企责任，承接华侨城文旅产业建设的优良底蕴、创新基因和内在驱动力，深耕区域，拓展成片综合开发，打造世界级高水平的文旅项目，为城市发展赋能，为优质美好生活提供创想方案。

深圳华侨城都市娱乐运营有限公司执行董事、总经理刘洪杰介绍了欢乐海岸在产品运营和商业创新上不断升级，以“皓夜逐梦”光影艺术计划作为文旅商娱综合体的重要产品模块升级，进行夜间经济生态的全新跨界融合尝试，开启未来文旅商娱模式融合丰富业态、冲破场域边界的更多可能。

“皓夜逐梦”光影艺术计划作为欢乐海岸为文旅商娱综合体复制输出打造的重要产品模块，承载丰富城市空间价值，进一步丰富了欢乐海岸独有的“无界生态”场景服务体系，拓展和探索新的消费业态可能，用创新科技艺术理念、融合文旅商娱业态特色的产品引领产业发展，以独特的文化浸染和场域互动，在未来为更多城市和市民营造更丰富、更美好的城市生活体验。

过去十年间，作为深圳城市会客厅的欢乐海岸，探索了一条“文旅+商业”的独特道路，以高度融合的丰富业态承接城市文旅商娱综合体的多功能，开创了华南集团文旅与商业融合发展的新方向，使文旅商娱综合体模式成为跨越文旅与商业的纽带，成为华南集团实现城市空间丰富价值的承载者。

以更多元的业态、更丰富的文化内容和更开放的产品组合方式，欢乐海岸不断探索业务发展新模式，以打造体验式消费场景为出发，从空间到内容到服务，构建起完整的“无界生态”场景服务体系。

本次“皓夜逐梦”光影艺术计划的启幕，见证了欢乐海岸从项目业态优势出发，对文旅融合的无界城市空间的又一全新创想。“皓夜逐梦”所传达的无界观念，不断践行从场所创造到生活方式创造的升级。通过“皓夜逐梦”光影艺术计划，欢乐海岸将夜间经济生态纳入“无界生态”场景服务体系打造中，发挥着文旅产业融合的对城市消费的重要拉动作用。

(责编：赵超、陈键)