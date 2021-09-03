原标题：践行“双碳”愿景：上海如何“先人一步”？

当前，全球正处于能源转型关键时期，作为全球最大经济体之一的中国为此也宣布了碳达峰、碳中和等一系列中长期目标和愿景，而在上海这样一座全国改革开放排头兵、创新发展先行者的城市，在践行“绿色使命”上，上海更要力争走在全国前列。

能源的可持续发展对城市运行和未来发展至关重要。报告显示，自18世纪以来，人类能源消耗增长了22倍，其中化石能源占比高达85%，其所带来的气候变化问题日益突出， 实现“碳中和”不仅是我国统筹推进生态文明建设和经济高质量发展的战略性布局，更是全人类的共同使命。

上海从上世纪90年代就开始了城市的产业结构调整，从原来传统的工业城市，通过20多年的努力，现在已经形成以服务经济为主的产业结构，第三产业已经超过了70%。

《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》明确提出，上海将制定全市碳排放达峰行动计划，着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能降碳，确保在2025年前实现碳排放达峰。这也比全国目标提前了5年。

并且，作为全国首家环境能源类交易平台与上海碳交易试点的指定实施平台，上海环境能源交易所成立伊始，便积极探索节能减排与环境领域的权益交易，业务涵盖了碳排放权交易、中国核证自愿减排量交易、碳排放远期产品交易、碳金融和碳咨询服务等，目前该所已经成为全国规模和业务量最大的环境交易所之一，也代表了中国实现双碳目标的决心和信心。

无疑，碳达峰、碳中和是一项复杂、长期、系统性和全局性的工作，在绿色经济和数字经济协同推进的主旋律下，关键领域的数字化转型显得尤为重要。

为加速构建数字能源生态圈，助力上海率先实现碳达峰，华为定于9月9日在上海举办以“能源数字化，助力碳中和”为主题的零碳上海高峰论坛。

届时，华为将携手业界产学研专家、行业协会、龙头企业、领军人物共聚一堂、碰撞思想、共谋发展，探讨通过融合创新能源数字技术与应用场景，引领能源产业智能化转型，共建绿色低碳家园。

在碳达峰、碳中和目标下，绿色数据中心建设成为大势所趋。数据中心作为高耗能行业，推进数据中心行业的降碳转型对我国实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。

上海交通信息产业中心项目，以大数据赋能交通行业为核心，打造高品质“交通云”产业园区。项目一期投产2400余机柜，未来规划完成5000机架布局。对 “交通云”来说，探索匹配自身需求与发展的“降碳路径”至关重要。在建设阶段，交通云选择华为一体化电力模块+锂电解决方案，通过全链融合、母排预制，节省占地面积750㎡，节省电力电缆16000米，同时将供配电系统效率提升至97%以上，大幅降低供配电系统能源损耗。在运维阶段，“交通云”将携手华为，开展基于人工智能的冷冻水系统调优研究，预计整体暖通系统能耗下降8%。除了用能侧的节能降耗，供能侧的绿电替代，包括智能光伏与储能系统应用，也已纳入“交通云”整体降碳规划路径之中，预期在一期项目投产后逐步开展。

面向未来，“交通云”将持续创新，践行绿色发展理念，打造安全可靠、绿色高效的长三角高品质数据中心产业园区。

在高性能计算领域，华为新一代数据中心解决方案也取得了成功实践：复旦大学高端计算中心是集教学和科研为一体的校级HPC平台，于2020年迁入江湾校区，新建数据中心共规划137柜以匹配高速增长的超算业务需求。华为智能微模块+锂电UPS，实现数据中心一站式按需部署，业务快速上线，分期柔性扩容；AI加持DCIM，实现数据中心看诊调优，有效降低PUE 8% ，助力复旦大学打造极简、绿色、智能、安全的超算底座。

众所周知，践行“碳中和、碳达峰”愿景，推进能源清洁高效利用是核心抓手之一，特别是分行业、分领域实施光伏专项工程能有效的提升本地可再生能源占全社会用电量比重。

以上海龙阳路地铁站为例，该项目采用华为智能光伏解决方案建设光伏电站，总容量为3.66MW，车库屋顶光伏项目总面积达到5万平方米，相当于五六个足球场大小，而通过该光伏电站一年的发电量，大约可供8节编组的一辆2号线列车跑20万公里，相当于行驶1560多个来回，并且，该项目自发自用，余电上网，年平均发电量达340万度，年平均节约标准煤1200吨，所发电量可在地铁基地就近消纳，开启了绿色+地铁的典范。目前，上海地铁已有川杨河、治北、金桥、龙阳路、三林、富锦路、中春路、北翟路、陈太路、浦江镇等10个车辆基地完成了光伏发电系统并网，总装机容量合计约24兆瓦，年均发电量约2300万度。后续仍有大量地铁停车基地将要进行光伏项目建设，届时，上海地铁自持的光伏电站保有量将持续增加，为上海地铁庞大的运营网线持续增添绿色动能，助力上海提前实现碳达峰目标。

(责编：赵超、陈键)