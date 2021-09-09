人民网北京9月9日电 （记者赵竹青）“2020年，中国企业对外直接投资逆势增长，当年流量跃居世界第一，为当地缴纳税费445亿美元，拉动就业超过200万人，为东道国乃至世界经济恢复增长作出积极贡献。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文9月8日出席第21届中国国际投资贸易洽谈会“助力高质量发展，服务新发展格局”研讨会时作上述表示。

王受文指出，对外投资合作高质量发展对服务构建新发展格局意义重大，建议中资企业要发挥市场主体作用，深入贯彻新发展理念，提高掌握国际市场规律、运用国际规则、创新发展的能力，大力推动数字经济、绿色低碳、融合发展；境外中资企业商（协）会要在反映企业诉求、维护企业权益、树立良好形象、深化经贸合作等方面作出更多贡献；各国政府应加强战略对接、规划对接、政策对接，共同为投资者创造更加开放、公平、稳定、可预期的营商环境。

王受文表示，商务部将与各方一道努力，充分发挥双边投资合作工作组等机制及境外中资企业商（协）会作用，为广大企业做好服务，促进双向投资协调发展，推动高质量共建“一带一路”和构建人类命运共同体，更好服务构建新发展格局。

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