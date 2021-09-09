人民网北京9月9日电 （记者赵竹青）商务部《2020年度中国对外承包工程统计公报》今日发布。公报显示，2020年，我国对外承包工程业务保持了平稳发展，全年共在全球184个国家和地区新签合同额2555.4亿美元，完成营业额1559.4亿美元。

商务部有关负责人对具体情况作了分析，他表示，我国对外承包工程市场相对集中，亚洲和非洲地区业务占八成以上，新签合同额占比分别为56%和26.6%，完成营业额占比分别达57.2%和24.6%。

同时，在“一带一路”国家业务占比过半。当年中国企业在“一带一路”沿线61个国家对外承包工程新签合同额1414.6亿美元，完成营业额911.2亿美元，分别占同期总额的55.4%和58.4%。

对外承包工程是指中国的企业或者其他单位承包境外建设工程项目的活动，涉及境外工程投融资、设计咨询、设备采购、建设施工、运营管理等方面，对带动中国产品技术服务“走出去”和深化国际产能合作、促进国内经济转型升级、实现中国与相关国家共赢发展发挥了重要作用。

中国对外承包工程业务行业分布广泛，交通运输建设、一般建筑、电力工程、石油化工等为主要领域。

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