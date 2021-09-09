人民网北京9月9日电 （记者赵竹青）“2022年，中国将担任金砖国家主席国，商务部将继续组织经贸部长会议和经贸联络组会议，以加强抗疫合作、促进经济复苏为主线，推动重振多边合作，促进五国共同发展。”商务部部长王文涛日前出席金砖国家第十一次经贸部长会议时作上述表示。

部长们一致认为，应共同应对疫情挑战，扩大抗疫物资生产和技术方面的国际合作，提升全球医疗产品和技术的可及性；维护多边贸易体制，反对单边主义和保护主义，积极支持世贸组织改革，推动尽快解决上诉机构遴选危机，恢复两级审理的争端解决机制。

同时，会议还批准了服务贸易、知识产权、电子商务等具体合作领域成果文件，并制定《<金砖国家经济伙伴战略2025>贸易投资领域实施路线图》，承诺在世贸组织改革、全球供应链、中小微企业、国际投资等领域开展合作。

金砖国家（BRICS）由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国组成，因其名称首字母组合与英文中的“砖（Brick）”类似，因此被称为“金砖国家”。金砖国家人口占全球的42%，经济总量占全球的24%，货物贸易占全球的18%，服务贸易占全球的13%，吸引外资占全球的25%。

“可以说，金砖国家有市场、有资源、有实力、有潜力，经贸合作更是空间广阔、大有可为。”商务部国际司有关负责人表示，中方将与各方一道，深入挖掘金砖国家经贸合作潜力，为全球贸易投资增长做出更大贡献。

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